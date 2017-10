Angelina Jolies Familienausflug à la Hollywood: ziemlich gut gestylt

Angelina Jolie (42, "Maleficent - Die dunkle Fee") ist derzeit immer wieder auf dem roten Teppich zu sehen - und bringt ihre Kinder gleich mit. Wie nun auch in Los Angeles, wo sie zur Premiere von "The Breadwinner" von ihren Töchtern Shiloh (11) und Zahara (12) begleitet wurde. Die Schauspielerin und Regisseurin präsentierte bei ihrem Familienauftritt eine weiße, hochgeschlossene Robe von Ulyana Sergeenko.

Das taillierte Kleid mit Dreiviertel-Ärmeln betonte die schlanke Linie der 42-Jährigen, die beim Make-up nur auf dezenten Lidschatten und Lippenstift setzte. Goldene spitze Pumps rundeten den edlen Look ab. Ihre dunklen Haare ließ Jolie offen und in großen Wellen auf die Schultern fallen. Auch Tochter Shiloh legte in schwarzer Hose und dunkler Bluse einen eleganten Auftritt hin. Die blonde Mähne trägt die Elfjährige zu einer frechen Kurzhaarfrisur gestylt. Zahara entschied sich ebenfalls für ein schwarzes Outfit, sie trug ein edles, langes Kleid mit kurzen Ärmeln.

Angelina Jolie hat mit ihrem Noch-Ehemann Brad Pitt (53) sechs Kinder: neben Shiloh und Zahara Sohn Maddox (16), die Zwillinge Vivienne und Knox (9) sowie den 13-jährigen Pax. Im September 2016 hatte sich das Paar getrennt.