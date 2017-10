Wann Andy Borg ins Fernsehen zurückkehrt

Jahrelang war Andy Borg (56, "Adios Amor") als Nachfolger von Karl Moik (1938 - 2015) das Gesicht des "Musikantenstadls". Doch diese Ära endete im Sommer 2015. Nun kehrt der österreichische Schlagersänger als Moderator zurück auf die TV-Bühne. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, feiert er am 12. November um 21:15 Uhr mit der Sendung "Beim Andy" bei dem österreichischen Privatsender ATV sein Comeback. Das Konzept der Show hat er sich selbst überlegt. "Langjährige Freunde und Kollegen waren gleich begeistert von der Idee und haben mitgezogen", sagte Borg dem Blatt.

Zusammen mit der Produktionsfirma Degn Film habe er das Projekt realisiert, obwohl ungewiss war, ob das Material je gesendet werde. "Zu dem Zeitpunkt der Produktion war nicht klar, ob wir tatsächlich damit auf Sendung gehen. Aber wir haben gesagt: Wenn wir nicht zusammenhalten, wer dann?", so Borg. Dass die Bühne nun kleiner ist als zu "Musikantenstadl"-Zeiten, mache ihm nichts aus: "Ich wollte mit der Sendung wieder nah am Publikum sein. So wie damals, als ich begonnen habe."

