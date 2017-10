Daniela Katzenberger zeigt krasse Make-up-Verwandlung

Der Druck immer perfekt aussehen zu müssen, ist groß. Auch in den sozialen Netzwerken präsentieren sich die Stars gerne makellos. Daniela Katzenberger (31, "Eine Tussi speckt ab") gehört zu den wenigen Promis, die ihre Fans immer wieder hinter die perfekte Fassade blicken lassen. Ob Cellulite oder Speckröllchen - die TV-Blondine macht aus ihren Schwachstellen kein Geheimnis. Im Gegenteil, auch ungeschminkt zeigt sich Katzenberger immer wieder ihren Fans. Neben der sonst so überschminkten Persönlichkeit immer wieder ein ungewohnter Anblick.

Mit ihren neuesten Posting liefert die 31-Jährige nun sogar einen direkten Vergleich. Eine Fotomontage zeigt die Katze zur einen Hälfte ungeschminkt und zur anderen in voller Make-up-Montur. Die Verwandlung findet selbst die Blondine magisch. "Wir Frauen können WIRKLICH zaubern oder?", kommentierte sie das Bild. Ihre Fans sind begeistert. "Du bist mit und ohne Schminke hübsch" oder "Ich find dich so herrlich normal, bitte bitte bleib so", ist in den zahlreichen Kommentaren unter anderem zu lesen.

Mit viel Disziplin schaffte es die Katze, die Schwangerschaftspfunde purzeln zu lassen. Wie, das erfahren Sie hier...