TV-Tipps am Samstag: " Mr. & Mrs. Smith", "Hancock"

20:15 Uhr, VOX, Mr. & Mrs. Smith, Actionkomödie

Nach außen sind John (Brad Pitt) und Jane Smith (Angelina Jolie) ein normales Vorstadtehepaar mit einem gewöhnlichen und langweiligen Leben. Doch beide haben ein Geheimnis: Sie sind die gefährlichsten Auftragskiller der Welt und arbeiten für konkurrierende Organisationen. Als sie eines Tages aufeinander angesetzt werden, kommt langsam die ganze Wahrheit heraus. Ab sofort nehmen sich die beiden gegenseitig ins Visier.

20:15 Uhr, ZDFneo: Vorbilder?!, Komödie

Die Chaoten Danny (Paul Rudd) und Wheeler (Seann William Scott) werden nach einem selbst verschuldeten Autounfall vor die Wahl gestellt: Gefängnis oder Sozialarbeit mit schwer erziehbaren Jugendlichen. Die beiden entscheiden sich für die Arbeit mit den Jugendlichen. Doch bereits nach einem Tag im neuen Job sind sie mit den Nerven am Ende. Das Gefängnis erscheint geradezu als heimeliger Ort im Vergleich zu den störrischen, boshaften Kids.

20:15 Uhr, Sat.1: Hancock, Actionkomödie

John Hancock (Will Smith) ist eigentlich ein unverwundbarer Superheld. Leider hat er ein Alkoholproblem, außerdem steht er nicht mehr besonders hoch im Ansehen der Bewohner von L.A. Er hat in den letzten Jahren zwar viele Verbrecher gestellt, dabei aber auch Kosten in Millionenhöhe verursacht. Als er den PR-Berater Ray Embrey (Jason Bateman) vor dem sicheren Tod bewahrt, bietet dieser ihm an, sein Image aufzubessern. Ist Hancock noch zu retten?

20:15 Uhr, RTL II: Der verbotene Schlüssel, Mysteryhorror

Die Krankenpflegerin Caroline Ellis (Kate Hudson) kündigt ihren Job in einem Hospiz. Kurz darauf erhält sie eine Stelle auf einer abgelegenen Plantage in den Sümpfen von Louisiana. Hier soll sie den nach einem Schlaganfall gelähmten Ben pflegen. Im Dachzimmer des Hauses, welches mit einem geheimen Schlüssel verschlossen ist, lauert ein schreckliches Geheimnis, dem sie nach und nach auf die Schliche kommt.

22:00 Uhr, Sat.1: I, Robot, Sci-Fi-Thriller

Im Chicago des Jahres 2035 gehören Roboter zum Alltag. Eigentlich sind die künstlichen Wesen so programmiert, dass sie den Menschen nicht gefährlich werden können. Doch dann wird der Chefentwickler des größten Roboter-Herstellers ermordet. Der mit dem Fall beauftragte Detective Del Spooner (Will Smith) sieht sich in seinem Misstrauen gegenüber den Maschinen bestätigt. Schnell stößt er jedoch auf eine andere, weitaus gefährlichere Bedrohung.