Michelle Williams macht ein trauriges Geständnis über ihr Leben mit Depressionen

Für ihre Band Destiny's Child stellten die 00er Jahre den Höhepunkt des Schaffens dar. Doch für Sängerin Michelle Williams (37, "Say Yes") war ausgerechnet diese Zeit die schwerste ihres Lebens, wie sie nun in einem aufwühlenden Fernsehinterview verraten hat. In dem Format "The Talk" auf dem US-Sender CBS, das unter anderem von Sharon Osbourne (65) moderiert wird, gestand die heute 37-Jährige, dass sie damals nicht nur unter Depressionen litt. Nein, auch über Suizid habe der Star mit etwa 25 Jahren nachgedacht.

"Es ging mir richtig, richtig schlecht. Bis hin zu dem Punkt, an dem ich selbstmordgefährdet war. Ich wollte raus", zitiert die US-Seite "Billboard" aus dem ergreifenden Interview. Schon seit ihrem 13. Lebensjahr habe sie mit Depressionen zu kämpfen, allerdings konnte sie erst mit frühestens 30 der Krankheit auch einen Namen geben. "Ich glaube, wenn ich mit 25 gewusst hätte, was mir fehlt, hätte ich sofort publik gemacht, dass ich unter Depressionen leide", so Williams.

Nicht den Bandkolleginnen Beyoncé Knowles (36) und Kelly Rowland (36), sondern einzig ihrem Manager habe sie damals eröffnet, zu vermuten, von Depressionen heimgesucht zu werden. Auf Verständnis stieß sie damit aber nicht - im Gegenteil: "Ihr habt alle gerade einen Multi-Millionen-Deal abgeschlossen. Ihr geht auf Tour. Worüber solltest du deprimiert sein", habe ihr Bandmanager laut Williams damals auf ihre Sorge erwidert. Nach der Sendung ermutigte Williams via Twitter alle anderen Opfer von Depressionen, den Schritt zu wagen und sich professionelle Hilfe zu suchen.