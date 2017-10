Taylor Swifts hat eine neue Single: Darum geht es in "Gorgeous"

Aller guten Dinge sind drei: Taylor Swift (27, "1989") veröffentlichte mit "Gorgeous" jetzt die dritte Single aus ihrem neuen Album "reputation". Nach den eher hasserfüllten, düsteren Songs "Look What You Made Me Do" und "...Ready For It?" kommt das aktuelle Lied ohne verrückte Message daher. In dem klassischen Pop-Song singt die 27-Jährige über Whisky, Wein und Sonnenuntergänge.

Mit "Gorgeous" zeigt sich Swift mal wieder von ihrer romantischen Seite. Ein spannender Kontrast also zwischen den drei veröffentlichten Songs von ihrem neuen Album. "reputation" kommt am 10. November weltweit in die Läden.

