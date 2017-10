RB Leipzig - VfB Stuttgart im Live-Stream: Bundesliga online sehen, so geht's

Leipzig empfängt den VfB Stuttgart - für Fußball-Fans auch im Live-Stream

Die Samstagsbegegnung beginnt um 15.30 Uhr

RB Leipzig - VfB Stuttgart im Live-Stream: Mit dem vierten Bundesligasieg in Serie wollen die Sachsen den Kontakt zum Spitzenduo Dortmund und München halten. Die Chancen dafür sind da: Die Schwaben sind mit drei Siegen, einem Remis und vier Niederlagen Tabellenelfter - und haben auswärts alle vier Spiele verloren.

Nun ist das erste Aufeinandertreffen beider Teams in der Bundesliga. Denn im Vorjahr stieg RB in die Bundesliga auf und Stuttgart in die 2. Liga ab.

Und ein weiteres Spiel am Samstag: Der Hamburger SV trifft am Samstag um 18.30 Uhr auf Bayern München. Der FC Bayern ist an Tabellenführer Dortmund unter Trainer Heynckes schon wieder bis auf zwei Punkte herangerückt.

Der HSV hingegen ist seit sechs Partien sieglos und muss bei einer weiteren Niederlage den Absturz auf die Abstiegsränge fürchten. Und die Statistik macht da keinen Mut: Der HSV feierte seinen letzten Heimsieg gegen Bayern am 26. September 2009.

Wie ihr RB Leipzig - VfB Stuttgart im Live-Stream sehen könnt

Die Bundesliga-Spiele am Samstag können Fußball-Fans mit Sky im Pay-TV und im Internet verfolgen. Sky Sport 4 berichtet ab 15.10 Uhr aus Leipzig. Sky Sport 1 bietet die Samstags-Konferenz der Duelle, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden, und ab 17.30 Uhr das Spiel zwischen dem HSV und dem FCB.

Abonnenten und Käufer eines Spieltag-Tickets von Sky können die Übertragungen auch im Live-Stream sehen - und zwar auf dem Portal Sky Go.

► Bundesliga auf Sky Go im Internet sehen (Abo)

Angebot: DAZN bietet seinen Abonnenten die Highlights der 1. Bundesliga in der Zusammenfassung an. ➨ Hier könnt ihr euren Gratismonat starten Danach beginnt ein kostenpflichtiges Abonnement.

Das Bundesliga-Spiel auf Amazon live verfolgen

Wer sich das Bundesliga-Spiel am Samstag lieber anhört, der hat die Wahl: Zum einen übertragen die Regionalsender der ARD die Samstagsspiele im Radio. Zwar nicht komplett, jedoch verpasst ihr in der Regel dort kein Highlight.

► Hier könnt ihr die Bundesliga-Übertragungen der "Sportschau" im Radio anhören

Wer die ganze Begegnung im Audio-Live-Stream verfolgen möchte, kann dies auf Amazon. Amazon Music überträgt für Amazon-Prime-Abonnenten alle Bundesliga-Spiele einzeln und in der Konferenz.

► Bundesliga im Audiostream von Amazon hören - hier geht's lang (Abo)

