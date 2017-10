Mönchengladbach - Leverkusen im Live-Stream: Bundesliga-Derby online sehen, so geht's

Borussia Mönchengladbach spielt gegen Bayer Leverkusen - für Fußball-Fans auch im Live-Stream

Das Video oben zeigt, wie ihr die Bundesliga im Internet sehen könnt

Die Samstagsbegegnung beginnt um 15.30 Uhr

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen im Live-Stream: Gladbach ist mit zuletzt zwei Siegen im Aufwärtstrend und bis auf Rang fünf geklettert. Leverkusen ist zwar drei Spiele ungeschlagen, aber auswärts noch sieglos und hinter den Erwartungen.

Nun treffen die beiden Teams am Samstag um 15.30 Uhr aufeinander. Aber: In 70 Bundesligaspielen schafften die Gladbacher gegen Bayer nur 19 Siege, zuletzt aber drei in Serie. Der letzte Leverkusener Sieg im Borussia-Park liegt dreieinhalb Jahre zurück.

Wie ihr Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen im Live-Stream sehen könnt

Das Derby überträgt Sky Sport 3 für die Daheimgebliebenen ab 15.10 Uhr im Pay-TV. Sky Sport 1 bietet die Samstags-Konferenz der Duelle, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden.

Abonnenten und Käufer eines Spieltag-Tickets von Sky können die Übertragungen auch im Live-Stream sehen - und zwar auf dem Portal Sky Go.

► Bundesliga auf Sky Go im Internet sehen (Abo)

Angebot: DAZN bietet seinen Abonnenten die Highlights der 1. Bundesliga in der Zusammenfassung an. ➨ Hier könnt ihr euren Gratismonat starten Danach beginnt ein kostenpflichtiges Abonnement.

Das Bundesliga-Spiel auf Amazon live verfolgen

Wer sich das Bundesliga-Spiel am Samstag lieber anhört, der hat die Wahl: Amazon Music überträgt für Amazon-Prime-Abonnenten alle Bundesliga-Spiele einzeln und in der Konferenz.

Die Regionalsender der ARD übertragen die Samstagsspiele im Radio. Zwar nicht komplett, jedoch verpasst ihr in der Regel dort kein Highlight.

► Hier könnt ihr die Bundesliga-Übertragungen der "Sportschau" im Radio anhören

► Bundesliga im Audiostream von Amazon hören - hier geht's lang (Abo)

