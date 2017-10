Frankfurt - Dortmund im Live-Stream: 1. Bundesliga online sehen, so geht's

Eintracht Frankfurt trifft auf Borussia Dortmund - für Fußball-Fans auch im Live-Stream

Die Samstagsbegegnung beginnt um 15.30 Uhr

Das Video oben zeigt, wie ihr die Bundesliga im Internet sehen könnt

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund im Live-Stream: Der BVB ist zum Beginn des 9. Spieltags immer noch Tabellenführer. Aber nach dem 2:3 gegen Leipzig und dem schwachen 1:1 in Nikosia droht eine erste Krise. Das will Dortmund am Samstag verhindern - in der Wiederauflage des Pokalspiels der vergangenen Saison: Frankfurt - Dortmund.

Aber Abwehrchef Sokratis ist gesperrt. Zudem fehlen Dortmund mindestens weitere sechs Langzeitverletzte. Frankfurt hat Probleme im defensiven Mittelfeld: Fernandes, Mascarell und Stendera fallen aus.

Frankfurts neuer Star Boateng hatte 2009 ein kurzes Gastspiel in Dortmund. "Ich halte den BVB für eines der stärksten Teams in Europa", sagt er.

Wie ihr Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund im Live-Stream sehen könnt

Die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund können Fußball-Fans auf Sky Sport 2 im Pay-TV verfolgen. Sky Sport 1 bietet die Samstags-Konferenz der Duelle, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden.

Abonnenten und Käufer eines Spieltag-Tickets von Sky können die Übertragungen auch im Live-Stream sehen - und zwar auf dem Portal Sky Go.

► Bundesliga auf Sky Go im Internet sehen (Abo)

Angebot: DAZN bietet seinen Abonnenten die Highlights der 1. Bundesliga in der Zusammenfassung an. ➨ Hier könnt ihr euren Gratismonat starten Danach beginnt ein kostenpflichtiges Abonnement.

Das Bundesliga-Spiel könnt ihr auch live anhören

Wer sich das Bundesliga-Spiel am Samstag lieber anhört, der hat die Wahl: Amazon Music überträgt für Amazon-Prime-Abonnenten alle Bundesliga-Spiele einzeln und in der Konferenz.

Die Regionalsender der ARD übertragen die Samstagsspiele im Radio. Zwar nicht komplett, jedoch verpasst ihr in der Regel dort kein Highlight.

► Hier könnt ihr die Bundesliga-Übertragungen der "Sportschau" im Radio anhören

► Bundesliga im Audiostream von Amazon hören - hier geht's lang (Abo)

Das könnte euch auch interessieren:

➨ 2. Bundesliga im Live-Stream: Wie ihr die Fußball-Spiele 2017/18 online sehen könnt

➨ Mönchengladbach - Leverkusen im Live-Stream: Bundesliga-Derby online sehen, so geht's

➨ RB Leipzig - VfB Stuttgart im Live-Stream: Bundesliga online sehen, so geht's