Formel 1 im Live-Stream: USA-Qualifying online sehen, so geht's

Formel 1 fährt das Qualifying in den USA - auch im Live-Stream

Los geht es am Samstag um 23 Uhr

Das Video oben erklärt, wie ihr die Formel 1 sehen könnt

Formel 1 im Live-Stream: Neben dem viermaligen Sieger Lewis Hamilton hat nur Sebastian Vettel in Austin gewinnen können. Immerhin gingen vier der fünf Pole Positions seit der Premiere 2012 an deutsche Fahrer. Zweimal war Vettel Schnellster der Qualifikation, dann zweimal Nico Rosberg. Vettel hält seit fünf Jahren auch den Rundenrekord.

Dieses Wissen könnte er nutzen, um dem zuletzt Problem geplagten Ferrari eine Pole Position zu sichern.

Die Besonderheit: Gleich nach dem Start geht es bergauf in die erste Kurve, spektakuläre Bilder sind garantiert. Auch der Aussichtsturm an der Strecke ist Hingucker und Fan-Favorit. Wie gewohnt setzt Texas ganz auf Show, diesmal mit Konzerten von Justin Timberlake und Stevie Wonder am Pistenrand.

Wie ihr das Formel-1-Qualifying in Austin im Live-Stream sehen könnt

Das Qualifying für den Großen Preis der USA ist etwas für Nachteulen. Erst um 23 Uhr starten die Piloten zum Rennen um die Pole Position. RTL überträgt am Sonntag ab 23.15 Uhr den Grand Prix von Austin im Free-TV und bietet außerdem auf der Webseite TVnow einen Live-Stream an. Dieser ist allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Premium-Abonnement zugänglich.

► RTL im Live-Stream (nur mit Abo).

Der Pay-TV-Sender Sky Sport 1 zeigt das Qualifying am Sonntag ab 22.50 Uhr und stellt einen Live-Stream auf dem Portal Sky Go für Abonnenten zur Verfügung. Im Fernsehen wie im Internet können Nutzer aus verschiedenen Perspektiven wählen.

► Hier die Formel 1 in den Sky-Übertragungen online sehen (nur mit Abo).