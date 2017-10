Ein Lebenstraum wird wahr: Mario Adorf verwandelt sich in Karl Marx

Bereits vor sieben Jahren erklärte Schauspieler Mario Adorf (87, "Der große Bellheim") in einem Interview mit dem "magazin" des "Hamburger Abendblattes", dass er eine Rolle in seinem Leben unbedingt noch spielen wolle: Karl Marx (1818-1883). Dank eines ZDF-Dokudramas mit dem Arbeitstitel "Der deutsche Prophet. Die letzte Reise des Karl Marx" hat sich dieser Wunsch nun erfüllt. Wie der Sender am Freitag mitteilte, haben die Dreharbeiten bereits begonnen.

Marx, "wie ihn kaum jemand kennt"

Erleben Sie Mario Adorf und Götz George in "Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief" - gleich hier bestellen

Schon das erste Foto von Mario Adorf als Karl Marx macht deutlich: Die Besetzung passt wie die Faust aufs Auge. Adorf trägt die für Marx so typischen schneeweißen Haare samt dichtem Rauschebart und ist kaum wieder zu erkennen. "Wir freuen uns, dass wir mit Mario Adorf einen Hauptdarsteller haben, der diese Rolle nicht nur hervorragend verkörpert, sondern sich damit auch einen Lebenswunsch erfüllt", wird Peter Arens, Leiter der Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft, in der Pressemitteilung zitiert.

Das 90-minütige Dokudrama wird bis Ende November in Prag und Umgebung und in Marokko gedreht, heißt es von Senderseite. Es gehe darin um die Stationen in Marx' letztem Lebensjahr, "in dem er und seine Tochter Eleanor gemeinsam auf seinen Werdegang und sein Werk zurückblicken". So werde der große deutsche Philosoph "auch als Privatmann und Familienvater" gezeigt, "wie ihn kaum jemand kennt", sagt Stefan Brauburger, Leiter der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte.

Neben Mario Adorf sind unter anderem Sarah Hostettler, Nina Petri, Ruth Marie Kröger, Johannes Klaußner, Lutz Blochberger und Jele Brückner mit an Bord. Einen Ausstrahlungstermin gibt es bisher noch nicht. Im Jahr 2018 wird der 200. Geburtstag von Karl Marx gefeiert.