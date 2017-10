Ed Sheeran schlitterte dem Abgrund entgegen

Sänger Ed Sheeran (26, "Shape of You") füllt Konzerthallen auf der ganzen Welt und verkauft Millionen von Platten. Doch das Berühmtsein bereitete ihm einst ziemliche Probleme. Das hat der 26-Jährige in einem Interview in der britischen Talkshow von Jonathan Ross (56) preisgegeben, wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet. Es sei ihm schwergefallen, so plötzlich berühmt zu sein. Er habe keine Zeit gehabt, sich an diese neue Situation zu gewöhnen, da er ständig auf Tour war. Also schlitterte er der Schattenseite des Ruhms entgegen und nahm alles mit, worüber man so lese, auch den Missbrauch von gewissen Substanzen.

"Alles beginnt mit einer Party"

Sheeran ging allerdings nicht weiter darauf ein, welche Substanzen er konsumiert habe. Er habe zunächst gar nicht bemerkt was da mit ihm passiere. Einige Leute hätten ihn beiseite genommen und ihn gewarnt. "Am Anfang macht alles Spaß, alles beginnt mit einer Party", so der Sänger. Doch plötzlich mache man das Ganze auch alleine und das sei nicht mehr lustig. Es sei ein Weckruf für ihn gewesen und der Grund dafür, warum er sich ein Jahr eine Auszeit gönnte. Seine Probleme habe er dank seiner Musik und mit Hilfe seiner Freundin Cherry Seaborn (24) in den Griff bekommen.

Er habe sich auf die Arbeit konzentriert, denn er könne nicht arbeiten, wenn er unter dem Einfluss einer Substanz stehe, das gelte ebenso für das Schreiben von Songs oder ein Konzert. "Ich habe mein ganzes Leben darauf hingearbeitet, dorthin zu kommen, wo ich nun bin und das kann ich nicht verlieren wegen etwas was ich in meiner Freizeit mache", stellt Sheeran klar. Außerdem schwärmte der 26-Jährige über Cherry: "Wir wohnen nun zusammen und ich denke, das hat mir dabei geholfen, am Boden zu bleiben". Er habe jemanden gebraucht, der Balance in sein Leben brachte.