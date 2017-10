Diebe beklauen Mariah Carey

Bei Sängerin Mariah Carey (47, "Hero") wurde eingebrochen! Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, sind am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) Einbrecher in ihre Villa in Los Angeles eingestiegen. Sie sollen über ein Fenster oder eine Tür im Obergeschoss ins Haus gelangt sein, da eine Leiter im Garten gefunden worden sei. Die Sängerin sei zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht zu Hause gewesen, sondern habe sich in New York aufgehalten.

Die Einbrecher hätten jedoch keinen teuren Schmuck entwendet. Sie sollen dem Bericht zufolge mehrere Taschen und Sonnenbrillen mitgenommen haben - im Wert von 50.000 Dollar (rund 42.000 Euro). Mariah Carey ist nicht der erste Promi, der in diesem Jahr Opfer eines Einbruchs wird. Sie teilt dieses Schicksal unter anderem mit Jason Derulo, Alanis Morissette, David Spade, Emmy Rossum und Scott Disick.

