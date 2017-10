Justin Timberlake beschenkt Jessica Biel zum Hochzeitstag - und zeigt seinen Fans, was es ist

Zum fünften Hochzeitstag machte Justin Timberlake (36, "Can't Stop The Feeling!") seiner Frau Jessica Biel (35, "Bleeding Heart") eine ganz besondere Überraschung. Statt Blumen, Pralinen oder Schmuck gab es eine doppelte Liebeserklärung - und dank Facebook dürfen alle daran teilhaben. Der Sänger postete nicht nur ein Video, in dem er seiner Liebsten begleitet von einem Piano ein Ständchen sang, sondern auch einen bewegenden Text.

#TBT to a late night freestyle session on a break in the studio - YES I've been back in the studio cooking! But, today... Posted by Justin Timberlake on Donnerstag, 19. Oktober 2017

Justin Timberlake hatte sogar schon mal eine Freundschaft Plus! Aber nur in diesem Film...

In Erinnerung an ihren Hochzeitstanz sang der 36-Jährige für seine große Liebe den Klassiker "A Song For You" von Leon Russell (1942-2016) aus den Jahr 1970. Dazu schrieb Timberlake einen herzergreifenden Text. (...) An diesem Tag vor fünf Jahren (...) wurde ich zum glücklichsten Mann der Welt."

Und weiter: "Du hast mir gezeigt, was wahre Liebe bedeutet. Ich kann nicht in Worte fassen, was mir diese letzten fünf Jahre bedeutet haben, also... Lausche der Melodie, denn darin steckt meine Liebe zu dir."

Biel und Timberlake gaben sich am 19. Oktober 2012 das Ja-Wort. Im April 2015 kam der gemeinsame Sohn Silas zur Welt.