Bill Kaulitz von Tokio Hotel zeigt sich als Dragqueen

Keine Frage, Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (28, "Dream Machine") war in Sachen Mode schon immer unkonventionell unterwegs. Seine androgyne Optik sorgte häufig für Spekulationen über seine sexuelle Orientierung - die er allerdings immer als frei erfunden zurückwies. Doch das Video zur neuen Single "Boy Don't Cry" wird die Gerüchteküche sicher wieder befeuern. Denn darin verwandelt sich Bill in eine Dragqueen.

"Selbst-Rettung" durch Befreiung

Die Verwandlung in eine Dragqueen beschreibt der 28-Jährige selbst als einen möglichen Weg der "Selbst-Rettung" durch Befreiung. Den Song schrieb die Band in Berlin. Das Video spielt in einer typischen Berliner Partyszene. Der Videodreh sei "eine tatsächliche Party mit Freunden und allerlei Bekannte aus der Hauptstadt, die im Video mitgespielt haben", erzählt der Sänger weiter.

Live-Premiere mit den Fans

Die Premiere des Videos feiern Tokio Hotel am Freitag im Übrigen mit ihren Fans. Pünktlich zur Veröffentlichung um 11 Uhr geht die Band auf Instagram live und schaut mir ihren Followern den Clip gemeinsam. Und da die Fans im Anschluss daran sicher eine Menge Fragen haben werden, gibt es im Anschluss eine Fragerunde mit Bill Kaulitz, seinem Bruder Tom Kaulitz, Bassist Georg Listing (30) und Schlagzeuger Gustav Schäfer (29). Im November geht es dann für die vier Jungs auf Zusatz-Welt-Tour mit zwei Terminen in Deutschland. Am 03. November in Berlin und am 04. November in Oberhausen. Das aktuelle Tokio-Hotel-Album "Dream Machine" erschien im März.