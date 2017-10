Fantasyaction auf ProSieben: Darum geht's in "Thor"

20:15 Uhr, RTL: Ehrlich Brothers live! Faszination, Zaubershow

Die neue Show bietet spektakuläre neue Illusionen und zukunftsweisende Magie, präsentiert mit dem unvergleichlichen Charme der beiden Zauberbrüder Andreas und Chris Ehrlich. Die Ehrlich Brothers lassen einen echten Monstertruck aus dem Nichts erscheinen, 8 Tonnen schwer und 2000 PS stark! Sie teleportieren Schwiegermütter aus dem Publikum von einem Ort an einen anderen und sie wagen ein Experiment, bei dem einer der beiden Brüder geschrumpft wird.

Die Stadion-Show "Magic" von den Ehrlich Brothers gibt es hier auf DVD

20:15 Uhr, ProSieben: Thor, Fantasyaction

Gerade noch sollte Thor (Chris Hemsworth) seinem Vater Odin (Anthony Hopkins) auf den Thron von Asgard folgen, da wird er als Strafe für seine Unbeherrschtheit auf die Erde verbannt. Ohne göttliche Allmacht und ohne seinen magischen Hammer Mjolnir fällt es dem Helden schwer, sich dort zurechtzufinden. Doch dann nehmen sich die Astrophysikerin Jane Foster (Natalie Portman) und ihr Team seiner an. Kurz darauf wird das Militär auf den kampfstarken Hünen aufmerksam.

20:15 Uhr, Sat.1: Das gibt's doch gar nicht, Comedyshow

Es gibt (fast) nichts, was es nicht gibt: Egal, ob Kopfhalter, Gesichtsstraffer, eine Gegensprechanlage für Haustiere oder ein Ozeanreiniger - doch erkennt man den Nutzen auf den ersten Blick? Jochen Schropp präsentiert verblüffende oder kuriose Gegenstände. Zwei Promi-Teams, angeführt von Kaya Yanar und Caroline Frier, rätseln in drei Spielrunden: Was ist das? Was kann das Ding? Gibt es das wirklich?

20:15 Uhr, Super RTL: Der gestiefelte Kater, Trickabenteuer

Es war einmal ein sprechender Kater, der trug Hut, Stiefel und Degen. Er kämpfte gegen das Böse und wurde so zu einem Volkshelden. Darauf war sein bester Kumpel Humpty Dumpty, ein Ei auf zwei Beinchen, überaus eifersüchtig. Aus diesem Grund tischte er dem gestiefelten Kater eine Lügengeschichte auf, die schließlich mit einem Bankraub endete. Humpty Dumpty landete im Knast und der einst so selbstbewusste Kater befindet sich auf der Flucht. Eines Tages allerdings wittert er die Chance, das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden. Denn er erfährt, dass das Verbrecherpaar Jack und Jill im Besitz der Zauberbohnen ist, nach denen er schon lange sucht.

20:15 Uhr, RTL II: Nur noch 60 Sekunden, Thriller

Um das Leben seines von Gangstern entführten Bruders zu retten, muss Meister-Autodieb Randall Raines (Nicolas Cage) innerhalb von 72 Stunden 50 seltene Luxuskarossen stehlen. Dabei kommen Randall und seiner Gang nicht nur übereifrige Cops in die Quere, sondern auch eine Bande durchgedrehter Straßenräuber. Rasante Verfolgungsjagden und jede Menge Totalschäden sind die Folge.