"The Walking Dead": Wie ihr jetzt die 8. "TWD"-Staffel für 1 Euro sehen könnt

"The Walking Dead" könnt ihr bereits ab 1 Euro im Stream sehen

Ansonsten gibt es die achte Staffel in Deutschland zunächst nur im Pay-TV

Die Geschichte um "The Walking Dead" geht auch im Fernsehen weiter: Die Serie über die Zombie-Apokalypse startet mit der 100. Folge in ihre achte Staffel. Und die Zeichen stehen auf Krieg.

Denn die Überlebenden der Hilltop-Kolonie und die Männer und Frauen des Ezekiel-Kingdom haben sich den Bewohnern von Alexandria um Rick Grimes angeschlossen. Gemeinsam wollen sie der Herrschaft von Negan und seiner Saviors ein Ende bereiten.

Am 22. Oktober startet in den USA die erste Hälfte der achten Staffel. Am Montag feiert die neue Staffel in Deutschland Premiere - und zwar auf dem Sky-Sender Fox.

Alternativen zum Pay-TV gibt es zum "TWD"-Comeback kaum: Es kann bis zu einem Jahr dauern, bis auch Anbieter wie Netflix oder das Free-TV die aktuellen Episoden im Programm haben.

Fünf Folgen "The Walking Dead" für unter zwei Euro verfolgen

Wer nicht so lange warten möchte, kann die achte "TWD"-Season mit einem Sky-Ticket zur Deutschlandpremiere verfolgen. Dieses Entertainment-Ticket gibt es für Neukunden ab 1 Euro pro Monat - und es lässt sich monatlich kündigen.

Im Oktober zahlt ihr das Ein-Euro-Ticket anteilig zu den verbliebenen Tagen. Im Anschluss kostet das Sky-Entertainment-Ticket dann 1 Euro für den gesamten November. Das bedeutet, für weniger als zwei Euro könnt ihr fünf Folgen "TWD" online sehen.

Gut zu wissen: Im Dezember müsstet ihr dann den regulären Preis für das Ticket zahlen. Wer das nicht möchte, muss bis spätestens eine Woche vor Monatsende (23. November) das Ticket bei Sky kündigen.