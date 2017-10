The Kelly Family: Ihre Comeback-Auftritte begeisterten die Fans

Es ist ein Comeback wie aus dem Bilderbuch: Im März veröffentlichte die Kelly Family ihr neues Album "We Got Love" und stürmte damit direkt auf Platz eins der deutschen Charts - heimste später dafür sogar Platin ein. Ihr Live-Comeback feierte die musizierende Familie dann am 19. Mai in der der Dortmunder Westfalenhalle. Ursprünglich sollte es nur ein Konzert werden, aber das war innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Da auch die Tickets für ein kurzfristig angesetztes Zusatzkonzert am Tag darauf ebenfalls in kürzester Zeit vergriffen waren, setzte man ein drittes Konzert an, das ebenso schnell ausverkauft war.

Ein unfassbares Märchen und ein emotionales Highlight in ihrer Karriere, wie die Musiker im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten: "Die ganze Halle war am Toben, Weinen, Lachen. Wir waren auf der Bühne und spürten noch den letzten Zuschauer, ganz hinten, als wäre er direkt vor uns", beschreibt die Band die Auftritte. Hoch emotionale Momente, die auf einer Doppel-CD/-DVD dokumentiert wurden. "We Got Love - Live" erscheint am morgigen Freitag, den 20. Oktober.

Am Anfang waren Zweifel

Ob wieder die gleiche Chemie auf der Bühne aufkommen würde wie früher, darüber waren sich die Musiker aber unsicher: "Wir wussten ja auch nicht, wie es für uns wäre, wieder gemeinsam auf einer Bühne nach so langer Zeit Musik zu machen". Doch gleich ab dem ersten Ton sei er wieder da gewesen, der "Kelly-Sound" und "diese Energie". Auch würde es noch genauso viel Spaß machen, wie zu Beginn ihrer Karriere. Nur die Wertschätzung sei mit dem höheren Alter eine andere: "Wir sind Musiker und für uns ist es das Schönste, auf der Bühne zu sein und das zu tun, was wir am besten können. Heute wissen wir es noch mehr zu schätzen, weil wir nicht mehr Kinder sind und wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, von der Musik zu leben. Es ist ein Privileg", erklärt die Band weiter.

Realisiert, dass man wirklich wieder zurück sei, haben die Musiker allerdings noch nicht: "Wir sagen ständig zueinander: 'Passiert das hier gerade wirklich?' Es ist unglaublich, dass uns die Menschen nach so vielen Jahren immer noch so sehr unterstützen. Wir erleben ein Comeback, das man normalerweise nur aus Hollywood-Filmen kennt."