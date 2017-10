Peer Kusmagk und Janni Hönscheid: Erster Auftritt mit ihrem Baby

Das Gesicht des kleinen Emil Ocean erhellte kein Leuchtstecker, sondern das Blitzlichtgewitter der Kameras. Statt in seinem Bettchen zu schlummern hatte der Sohn von Peer Kusmagk (42) und Janni Hönscheid (27) nämlich seinen ersten Auftritt bei einem Promi-Event. In einer Babytragetasche begleitete Emil seine Eltern zum Nightshopping in Berlin. Fröhlich schlich sich das Reality-Pärchen auf den roten Teppich und mahnte die Fotografen zur Ruhe, denn der Nachwuchs schlief.

Mit gerade einmal zehn Wochen müsse so ein abendlicher Ausflug nicht unbedingt sein, finden aber einige der anwesenden Prominenten. Mit Baby auf eine VIP-Party ist für Janni und Peer dagegen nichts Ungewöhnliches. Gegenüber "t-online" rechtfertigte sich die 27-Jährige: "Das ist jetzt unser Leben, wir sind zu dritt und ich nehme ihn überall mit ihn. Er gehört zu uns und es gibt immer einen Weg, ihn dabei zu haben."

