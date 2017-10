Netflix: Diese Serien und Filme sind im Oktober neu dabei

Ein amerikanisches Spionage-Team ist in Berlin stationiert und sucht einen Whistleblower. "Berlin Station”, Staffel 2 ist neu auf Netflix. | Seven Islands Film

Diese Woche neu dabei: "1922" von Stephen King und das Spionagedrama "Berlin Station"

Diese Woche etwas spannendes? Oder doch lieber ulkig-verrĂŒckt? Gibt es dieses Mal bei Netflix alles! Die zweite Staffel von Spionagedrama "Berlin Station” liefert wieder eine unglaubliche Verfolgungsjagd und wem das zu ernst ist, der lacht einfach Staffel 2 von "Haters Back Off”.

Außerdem steht Halloween praktisch vor der TĂŒr, also kann man sich mit Stephen King’s "1922” langsam in Stimmung bringen. "Pan” zieht uns in die magische Welt von Nimmerland, wĂ€hrend ein Professor in "Irrational Man” zu fraglichen Maßnahmen greift, um seine MĂ€nnlichkeit zu spĂŒren.

In dem US-Spionagedrama fĂŒhrt es den Kontaktoffizier Daniel Meyer (Richard Armitage) nach Berlin ins CIA-BĂŒro. In einer geheimen Mission soll er die Quelle ausfindig machen, die den Whistleblower Thomas Shaw mit Informationen versorgt hat.

Angeleitet wird er dabei von dem erfahrenen Agenten Hector DeJean (Rhys Ifans) und trifft im BĂŒro auf Leiterin Valerie Edwards (Michelle Forbes), die keinen Spaß versteht.

Der 12-jÀhrige Waisenjunge Peter (Levi Miller) lÀsst sich nur selten etwas gefallen, doch in dem Heim werden Rebellionen rigoros im Keim erstickt. Eines Nachts verschwindet Peter auf mysteriöse Weise und findet sich im Nimmerland wieder, das von Feen, Piraten und anderen magischen Wesen bewohnt wird.

Er macht Bekanntschaft mit der reizenden Tiger Lily (Rooney Mara) und dem Piraten Hook (Garrett Hedlund). Ein aufregendes und ebenso gefÀhrliches Abenteuer beginnt, wenn Peter es mit dem finsteren Piraten Blackbeard (Hugh Jackman) zu tun bekommt.

Der depressive Philosophieprofessor Abe Lucas hinterfragt seine LebensfĂŒhrung: Seine Meinung wird allgemein hoch geschĂ€tzt und ist eine Legende.

Deshalb dauert es nicht lange, dass die in ihrer Ehe vereinsamte Professorin Rita Richards (Parker Posey) sich ihm annĂ€hert. Doch das bringt nicht die VerĂ€nderung, die sich Abe fĂŒr sein Leben wĂŒnscht. Erst Liebschaft Jill (Emma Stone) scheint Bewegung in sein Leben zu bringen.

Abe hat jedoch Erektionsprobleme. Erst eine kriminelle Tat lĂ€sst seine MĂ€nnlichkeit wieder aufblĂŒhen.

Die exzentrische Miranda (Colleen Ballinger) ist unglaublich selbstbewusst und hĂ€lt sich fĂŒr den geborenen Star. Leider ist sie komplett untalentiert und so erweist sich auch ihr Weg auf der Karriereleiter als ziemlich steinig. Miranda ist von ihrem Traum jedoch nicht abzubringen und kĂ€mpft, was das Zeug hĂ€lt.

Nebraska im Jahr 1922: Wilfred James (Thomas Jane) lebt mit seiner Frau Arlette (Molly Parker) und Sohn Henry (Dylan Schmid) in einem großen Haus auf dem Land und ist stolz auf seine 80 Hektar Land.

Als Arlettes Vater stirbt und sie weitere 100 Hektar Land erben, will sie in die Stadt ziehen und das mĂŒhselige Leben hinter sich lassen. Sie will sich von Wilfred scheiden lassen, doch darauf ermordet er sie kaltblĂŒtig und versteckt die Leiche gemeinsam mit Sohn Henry.

Die moderne Interpretation der Archie Comics handelt von den Figuren Archie (K. J. Apa), Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes) und ihren Freunden und wie sie sich im Kleinstadtleben zurechtfinden.

Denn das ruhig wirkende StĂ€dtchen versteckt seine Schattenseiten. Highschool-SchĂŒler Jason Blossom ist tragisch gestorben.

Seine Zwillingsschwester Cheryl (Madelaine Petsch) scheint mehr ĂŒber den mysteriösen Tod zu wissen, wĂ€hrend Archie sich in einer verzwickten Dreiecksbeziehung befindet, obwohl er doch nur Musiker werden will.

Nach dem Erfolg von "House of Cards” hat Netflix ein weiteres Projekt mit David Fincher gestartet. Special Agents Ford (Jonathan Groff) und Tench (Holt McCallany) sind fĂŒr das FBI als Profiler tĂ€tig und untersuchen mehrere Serienkiller-FĂ€lle, die sie auch dokumentieren.

Bei der Jagd auf zwielichtige Mörder und Vergewaltiger entwickeln sie komplexe Profiling-Techniken und versetzen sich so in die Denkweise der Verbrecher hinein, um sie schneller finden zu können.

In der Dokumentation begleitet Regisseurin Lucy Cohen drei Jahre lang eine trauernde Mutter mit ihren sieben Kindern, nachdem sich der Vater das Leben nahm.

ZurĂŒck bleibt eine traurige und finanziell ruinierte Familie, die auf dem Weg der Heilung ihre Ängste ausdrĂŒckt. Cohen greift auf diesem Weg auch auf Archivaufnahmen aus der Familiensammlung zurĂŒck.

Danny Meyerowitz (Adam Sandler) kann sich nicht von seinem Vater (Dustin Hoffman) abkapseln, denn er ist frisch geschieden und und körperlich nicht in der Lage, lange zu sitzen.

Er buhlt genau wie seine Schwester Jean (Elizabeth Marvel) auch um die Anerkennung seines egoistischen Vaters. Nur Halbbruder Matthew (Ben Stiller) konnte sich lösen, der in Los Angeles als Businessmanager arbeitet den Verkauf des Familienhauses in Manhattan vorbereitet.

Die Reihe startet mit "Episode IV - Eine neue Hoffnung”, in der Prinzessin Leia Organa (Carrie Fisher) von Alderaan an die BauplĂ€ne des Todessterns gelangt und kurz darauf von Darth Vader (David Prowse) gefangen genommen wird.

Sie kann noch eine Notruf-Nachricht an Obi-Wan Kenobi (Alec Guiness) abschicken, die im Droiden C-3PO gespeichert und nach einigen Wirrungen von Luke Skywalker (Mark Hamill) gefunden wird.

Kenobi bittet ihn, dem Hilferuf von Prinzessin Leia nachzugehen und offenbart ihm auch, dass er der Sohn eines verstorbenen Jedi-Ritters ist.

WĂ€hrend der Todesstern inzwischen einsatzbereit ist und Kurs auf Alderaan nimmt, findet Luke seine Verwandten ermordet und begleitet Kenobi zum Weltraumbahnhof Mos Eisley, wo sie auf Han Solo (Harrison Ford) und Chewbacca treffen: Zwei Piloten, die ihnen bei der Flucht vor den Sturmtruppen helfen.

Zu Peter Highmans (Robert Downey Jr.) UnglĂŒck kreuzt sich sein Weg auf dem Flughafen mit dem von Möchtegern-Schauspieler Ethan Tremblay (Zach Galifianakis).

Ab da beginnt auf einem eher unfreiwilligen, gemeinsamen Roadtrip eine unaufhaltsame Katastrophen-Kette fĂŒr Peter, wĂ€hrend Ethan mit seinem Hund Sunny nichts aus der Ruhe bringt.

Doch die Zeit drÀngt, denn Peters Ehefrau (Michelle Monaghan) erwartet in wenigen Tagen ein Kind, und es scheint nicht, als ob er es rechtzeitig ins Krankenhaus schafft.

Die Jedi-Ritter kĂ€mpfen auf der Seite der Galaktischen Republik gegen die Separatisten mit UnterstĂŒtzung der dunklen Sith-Lords.

Im Kampf gegen die finsteren MĂ€chte mĂŒssen sich Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker und andere Jedi unter FĂŒhrung des Großmeisters Yoda fĂŒr die Sicherheit der Republik bewĂ€hren.

Die dem Kanzler Palpatine zur Seite stehenden Klonkrieger unterstĂŒtzen die Jedi, doch Palpatine verfolgt im Stillen seine eigenen Ziele.

Aufgrund der Geschehnisse im ersten Teil steht Captain Sparrow (Johnny Depp) in Blutschuld zum Piraten Davey Jones (Bill Nighy), dem Herrscher ĂŒber die Tiefen des Ozeans und der Flying Dutchman.

Findet Jack keinen Weg, der Blutschuld zu entgehen, droht ihm ewige Sklaverei. Auch William Turner (Orlando Bloom) und seine Verlobte Elizabeth Swann (Keira Knightley) droht der Galgen, weil sie ihm zur Flucht verholfen haben.

Doch auch das kann verhindert werden, wenn sie Jack Sparrow seinen magischen Kompass wegnehmen.

Harold (John Cho) und Kumar (Kal Penn) sind beste Kumpel und Mitbewohner.

WĂ€hrend Harold es auf der Arbeit schwer hat, er schikaniert wird und dazu unglĂŒcklich verliebt ist in seine Nachbarin Maria (Paula GarcĂ©s), lĂ€uft es bei Kumar besser: Bis auf die unzĂ€hligen VorstellungsgesprĂ€che, die er durch seinen Vater organisiert wahrnehmen muss.

Doch wenn sich beide abends vor der Flimmerkiste versammeln, können sie ihrem liebsten Hobby nachgehen: Kiffen!

In der beliebten Animationsserie zum bekannten Videospiel dreht sich alles um die Skylander-Akademie, in der die besten jungen Krieger aus den gesamten Skylands ausgebildet werden.

Sie sollen nĂ€mlich zukĂŒnftig das Universum vor dem Bösen beschĂŒtzen. Folgt Spyro, Eruptor, Stealth, Elf Jet-Vac und Pop Fizz auf ihren heldenhaften Abenteuern.

Jedes Jahr auf’s Neue stellt sich die Frage: Wer ist das schönste und beliebteste MĂ€dchen an der Highschool? Jeder muss sich in diesem Kampf der Cliquen beweisen und Außenseiter haben dabei keine Chance.

So fĂ€llt die schĂŒchterne Abby (Jennifer Stone) der MĂ€delsgruppe Plastic Girls zum Opfer und muss sich dem Revierkampf von Queen Bee Mandi (Maiara Walsh) und ihrem Gefolge unterziehen.

Doch die selbstsichere Jo (Meaghan Jette Martin), die sich auf dieses Drama eigentlich nicht einlÀsst, kann das nicht mit ansehen und möchte Abby helfen.

Tom Kirkman (Kiefer Sutherland) ist zunĂ€chst nur ein unterklassiges Kabinettsmitglied, doch als im Rahmen der Ansprache zur Lage der Union alle hochrangigen Politiker der USA und der PrĂ€sident ermordet werden, rĂŒckt er an die erste Stelle der Rangfolge fĂŒr das höchste Amt im Lande.

Tom Kirkman ist der "designated survivor” und muss nun widerwillig als Notfall-PrĂ€sident dienen.

Geschrieben, gedreht, gespielt und produziert von Jerry Lewis: Der Buchhalter Gerald Clamson (Jerry Lewis) ist Hobbyangler und fischt eines schönen Sommertages statt eines Fisches einen Froschmann aus dem Wasser, der ihm zum Verwechseln Àhnlich sieht.

Der Froschmann murmelt ihm etwas ĂŒber gestohlene Diamanten, dessen Verbleib und verweist auf ein nahegelegenes Hotel, bevor ihn einige MĂ€nner offensichtlich töten wollen.

So wird Gerald in die Streitigkeiten zwei rivalisierender Gangsterbanden hineingezogen und gerĂ€t in ein fĂŒrchterliches Chaos.

Addie Moore (Jane Fonda) und Louis Waters (Robert Redford) kennen sich seit Jahren und sind Nachbarn in der Gegend Holt, hatten jedoch nie viel miteinander zu tun. Als beide ihre Ehepartner verlieren, leben sie beide alleine in ihren großen HĂ€usern.

Eines Tages beschließt Addie, den Witwer zu besuchen und erhofft sich, noch einmal Anschluss an einen anderen Menschen zu finden.

So kommt es, dass die beiden die NĂ€chte zusammen verbringen, ĂŒber ihr Leben reden und sich immer nĂ€her kommen. Die Bewohner von Holt begegnen ihnen jedoch mit Missgunst und Neid.

Jackass 3.5 zeigt bisher ungesehene Stunts, schockierende Streiche und witzige Situationen, die in den vorherigen Filmen keinen Platz mehr gefunden haben.

So ist also auch im dritten Film der Chaotenclique mehr als genug Material zustande gekommen, in dem Steve-O eine schmerzhafte Begegnung mit einer Schnappschildkröte hat, Bam Margera ordentlich ZĂŒndstoff unter den Hintern bekommt und Partyboy Chris Pontius sein GemĂ€cht prĂ€sentiert.

