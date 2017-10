Laura Dern zeigt erstes Bild ihres "Star Wars"-Charakters

Bisher bekam noch niemand Vizeadmiralin Amilyn Holdo zu Gesicht. Im neuesten Trailer zu "Star Wars - Die letzten Jedi" glänzte Laura Dern (50, "Der große Trip - Wild") nämlich mit Abwesenheit. Umso größer war die Überraschung nach einem Posting der Schauspielerin. Auf Instagram teilte die 50-Jährige einen Schnappschuss von sich in ihrer Rolle am Set und präsentierte sich ihren Fans in einem völlig neuen Look.

Statt der blonden Mähne rahmen violett gelockte Haare das Gesicht der Emmy-Gewinnerin ein. Die Haarfarbe und das Outfit stehen Dern hervorragend. Ganz unmilitärisch mit einem braunen Kleid und Kragen gekleidet, instruiert sie als Vizeadmiralin Holdo ihre Leute. Im Hintergrund lässt sich neben den Mitglieder des Widerstandes auch eine neue BB-Einheit entdecken. Mit Ellen Degeneres (59) sprach Dern in deren Show über das Foto und ihre tolle Rolle. Gegenüber der Moderatorin bezeichnete die Zweifach-Mama ihre Teilnahme in "Star Wars" als "die großartigste Erfahrung meines Lebens".

Werden Sie ein "Star Wars"-Nerd und bestellen sich hier alle bisherigen Episoden der Saga