Drehstart für neuen "Tatort": Interne Ermittlung gegen Kommissare

Zum zehnten Mal steht Wotan Wilke Möhring (50, "Männerherzen") nun schon als "Tatort"-Kommissar Thorsten Falke vor der Kamera. Und auch bei seinem neusten Einsatz erhält der Ermittler wieder einmal tatkräftige Unterstützung von Kommissarin Julia Grosz, gespielt von Franziska Weisz (37, "Kreuzweg"). Unter dem Arbeitstitel "Alles was Sie sagen" haben am heutigen Donnerstag, nach Angaben des NDR, die Dreharbeiten des neuen "Tatort"-Streifens begonnen. Unter der Regie von Özgür Yildirim (38) wird die spannende Kriminalserie bis einschließlich 16. November in Lüneburg und Hamburg abgedreht. Das Buch zum neuen NDR-"Tatort" stammt aus der Feder von Arne Nolting (44) und Jan Martin Scharf (43).

Und darum geht's: Eigentlich sollten die beiden norddeutschen Ermittler Falke und Grosz lediglich die Identität eines verdächtigen Mannes überprüfen. Doch während des Zugriffes wird eine Zeugin tödlich verletzt. Die Schüsse kommen aus Falkes Waffe. Sofort werden gegen das Duo interne Ermittlungen angestellt. Alles nur ein Missverständnis? Die Auflösung gibt es im kommenden Jahr. Denn dann soll dem NDR zufolge, "Tatort: Alles was Sie sagen" (AT) im Ersten ausgestrahlt werden.

