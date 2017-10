Diana Ross erhält "American Music Award" für ihr Lebenswerk

Ehre, wem Ehre gebührt: Soul-Diva Diana Ross (73, "I Love You") wird bei den American Music Awards 2017 für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Das gaben die Produzenten der Verleihung und der US-Sender ABC nun in einem Statement bekannt. "Ich freue mich riesig, diese ehrenvolle Auszeichnung entgegen nehmen zu dürfen", wird Ross darin zitiert.

Ross hat bereits sieben American Music Awards gewonnen und moderierte die Verleihung 1986 und 1987 sogar selbst. Unter den bisherigen Preisträgern des American Music Award for Lifetime Achievement sind Künstler wie Elvis Presley (1935-1977), Johnny Cash (1932-2003), Whitney Houston (1963-2012) oder Michael Jackson (1958-2009). Die American Music Awards werden an 19. November in Los Angeles verliehen.

