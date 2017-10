Von Facebook zu Instagram: Verona Pooth flüchtet vor den Hatern

Schlechte Kunde für rund 100.000 Menschen bei Facebook - so viele folgen dort nämlich noch einer gewissen Verona Pooth (49). Aber die Betonung liegt auf "noch", denn Frau Pooth hat offenbar genug von dem stark frequentierten sozialen Netzwerk. "Bye Bye Facebook! Welcome to Instagram!! Verona" - diesen Text veröffentlichte sie mit der Bitte, ihr stattdessen bei Instagram treu zu bleiben. Doch warum hat sie sich zu diesem konsequenten Schritt entschlossen?

Anscheinend hat es etwas mit vermehrten Hass-Kommentaren unter ihren veröffentlichten Beiträgen zu tun. Ihren Manager Alain Midzic zitiert die "Bild"-Zeitung mit den Worten: "Das ist doch ein altbekanntes Phänomen bei Facebook. Man weiß nie genau, was da teilweise für komische Leute unterwegs sind." Bei Instagram, wo Pooth mit 188.000 Followern sogar fast doppelt so viele wie bei Facebook hat, scheint sie von den "Hatern" weitestgehend in Ruhe gelassen zu werden.

Hallo ihr Lieben♥️Ich möchte mich von Facebook verabschieden und würde mich freuen, wenn ihr mich weiterhin begleitet🦋... Posted by Verona Pooth on Mittwoch, 18. Oktober 2017

Der Grundtenor zu ihrem Abschied fällt bei Facebook allerdings verhalten aus. Die meisten ihrer Fans dort scheinen wenig Lust darauf zu haben, sich auch noch einen Instagram-Account zuzulegen. Bleibt zu hoffen, dass das auch auf die "Netz-Trolle" zutrifft und Frau Pooth nicht vom Regen in die Traufe zieht.