Gewaltsamer Tod: Polizisten entdecken FDP-Politikerin und zwei weitere Leichen in BMW | dpa

In Eislingen hat die Polizei die Leiche einer FDP-Politikerin gefunden

Neben der Frau lagen zwei tote Männer in dem BMW

Nach dem Fund von drei Leichen in einer Tiefgarage in Eislingen (Baden-Württemberg) versucht die Polizei, die Hintergründe zu klären. Ob die Toten am Freitag auch schon obduziert werden, stand zunächst nicht fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um eine Beziehungstat. Wodurch die 56-jährige Frau und ihr gleichaltriger Mann sowie ein 26-Jähriger starben, sagten die Ermittler am Donnerstag nicht. Allerdings sei massiv Gewalt ausgeübt worden. Geprüft wird, ob der Fall ein sogenannter erweiterter Suizid ist. Davon spricht man, wenn ein Mensch sich töten will, zuvor aber auch andere umbringt.

Die Leichen waren am Donnerstagmittag von Benutzern der Tiefgarage gefunden worden. Der 26-Jährige war womöglich der Lebensgefährte der Frau. Alle drei Toten sollen Angestellte der Stadt gewesen sein.

Wie die "Bild" berichtet, soll es sich bei der 56-Jährigen um eine FDP-Lokalpolitikerin handeln. Sie arbeitete demnach als Wahlkampfmanagerin für den Bundestagskandidaten Hans-Peter Semmler, der den Einzug in den Bundestag im September verpasste.

"Wir sind alle sehr bestürzt. Wir verlieren ein tolles engagiertes Parteimitglied und als Wahlkampfmanagerin hatte sie sich toll in ihre ehrenamtliche Arbeit reingehängt", zitiert die "Bild" Semmler.

