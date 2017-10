Dieses Gemälde gehört Donald Trump - doch der weiß nicht, was er sich da ins Haus geholt hat

Ein impressionistisches Werk von Renoir sorgt derzeit für Wirbel

Donald Trump behauptet, er würde das Original besitzen

Doch auch ein Museum in Chicago will das Bild besitzen

Donald Trump besitzt ein Gemälde des berühmten französischen Malers Pierre-Auguste Renoir. Zumindest behauptet er das. Das impressionistische Werk trägt den Titel "Zwei Schwestern (auf der Terrasse)".

Der Autor von Trumps Biografie, Tim O'Brien, erklärte erst kürzlich in einem Podcast der "Vanity Fair", dass der Präsident das Werk sein Eigentum nennt. Es soll in seinem New Yorker Apartment hängen.

Doch die Geschichte scheint einen Haken zu haben. Denn auch das Chicagoer Institute of Art beansprucht für sich, das Bild zu besitzen. Und das schon seit über 80 Jahren.

"Er wird dieselben Geschichten immer und immer wieder erzählen"

Das hat eine Sprecherin des Instituts gegenüber der amerikanischen Tageszeitung "Chicago Tribune" gesagt.

O'Brien behauptet, er habe dem Präsidenten gesagt, dass das Originalbild in einem Museum in Chicago hängt. Doch Trump hätte davon nichts hören wollen. "Ich bin mir sicher, dass er Menschen, die in sein Apartment kommen, immer noch sagt 'das ist ein Original, das ist ein Original'", sagte O'Brien in dem Podcast.

"Er glaubt seine eigenen Lügen in einer Art und Weise, die Jahrzehnte anhält", sagte O'Brien. "Er wird dieselben Geschichten immer und immer wieder erzählen. Egal ob die Fakten direkt vor seinem Gesicht sind, oder nicht."

