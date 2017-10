Die erste Jamaika-Sondierungsrunde ist früh zu Ende - Lindner sieht keine nennenswerten Fortschritte

FDP-Chef Christian Lindner konnte nach dem Ende der ersten Sondierungsrunde keine nennenswerten Fortschritte der Jamaika-Gespräche feststellen

CDU-Generalsekretär Peter Tauber zog dagegen eine gemischte Bilanz

Die erste Jamaika-Sondierungsrunde war schnelle zu Ende als Gedacht. Bereits nach fünf Stunden trennten sich die Funktionäre von Union, FDP und Grüne am Freitagabend in Berlin. Erwartungsgemäß fiel die Bilanz eher mager aus.

FDP-Chef Christian Lindner konnte danach keine nennenswerten Fortschritte bei den Verhandlungen erkennen. In der nächsten Woche sollen nun die Schwerpunktthemen Haushalt, Steuern, Finanzen und Europa angegangen werden, wie CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte.

"Es war heute eine politische Generaldebatte. Mit Blitzen, mit einigen Geistesblitzen, mit ein paar dunklen Wolken, aber der Donner ist ausgeblieben", sagte der Politische Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner.

Tauber: Konsens bei Entwicklungspolitik

CDU-Generalsekretär Peter Tauber zog eine gemischte Bilanz. Es habe Themen gegeben, wo ein großer Konsens, eine Übereinstimmung zu spüren gewesen sei, etwa bei der Entwicklungspolitik. Bei anderen Themen sei aber noch viel zu tun, sagte Tauber.

Auf die Frage, ob vor allem zwischen Union und Grünen Unterschiede deutlich geworden seien, sagte Tauber, dieser Eindruck täusche. "Es gibt in unterschiedlichen Konstellationen da noch viele spannende Gespräche, die unser harren."

Teilnehmer berichten von konstruktiver Atmosphäre

Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, Teilnehmerkreise hätten die Atmosphäre als konstruktiv und konzentriert beschrieben. "Ich habe ihr versucht, Schwäbisch beizubringen", scherzte Grünen-Politiker Cem Özdemir hinterher auf die Frage, worüber er am Rande der Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gesprochen habe.

Erste Fotos der Gespräche deuteten auf eine lockere Stimmung hin. Die Bilder zeigen CSU-Mann Alexander Dobrindt, FDP-Chef Christian Lindner, CDU-Finanzstaatssekretär Jens Spahn und CDU-Politiker Armin Laschet beim Cigarillo-Rauchen auf dem Balkon.

Quelle: dpa

So geht es jetzt weiter

Knapp vier Wochen nach der Bundestagswahl waren die Unterhändler unter Leitung von Kanzlerin Merkel vorsichtig optimistisch in die erste Runde für ein sogenanntes Jamaika-Bündnis gestartet. Es sei guter Wille für weitere Gespräche spürbar gewesen, berichteten Teilnehmer der dpa.

Merkel sagte kurz vor Beginn der Gespräche, in den Verhandlungen werde es "sicherlich eine Vielzahl von Differenzen geben", aber auch einen Willen, Gemeinsamkeiten zu finden. "Es gibt auf meiner Seite durchaus die Bereitschaft, kreativ auch nachzudenken."

CDU, CSU, FDP und Grüne teilten am Freitag bereits die Termine von fünf weiteren Sondierungsrunden mit. Demnach wollen sich die Unterhändler am 24., 26. und 30. Oktober treffen sowie am 1. und 2. November. In der kommenden Woche sollen die schwierigen Themen Steuern, Finanzen und Haushalt sowie Europa beraten werden.

Nach Erwartung der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Julia Klöckner werden Union, FDP und Grüne bis zum 17. oder 18. November ein sogenanntes Sondierungspapier mit ersten Ergebnissen erstellen.

