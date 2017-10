"The Voice of Germany": Das passiert in der ersten Sendung

20:15 Uhr, Das Erste: Nebelwand - Der Usedom-Krimi, Krimi

Bei dem Brand einer Segeljacht im Sportboothafen kommt eine Obdachlose beinahe ums Leben. Kommissarin Julia Thiel (Lisa Maria Potthoff) nimmt die Ermittlungen auf. Die abgefackelte Jacht gehört einem Verein, der gestrauchelten Kids maritime Grundkenntnisse vermitteln soll. Vor zehn Jahren war das Schiff in eine Havarie verwickelt, bei der ein Urlauberehepaar starb und nur der sechsjährige Sohn überlebte. Karin Lossow (Katrin Sass) erinnert sich gut an den Fall. Ist der Junge nun zurückgekehrt, um den Tod seiner Eltern zu rächen?

20:15 Uhr, ProSieben: The Voice of Germany, Castingshow

Warum muss Lara Samira aus Berlin ein zweites Mal ihren Song performen? Aus welchem Grund bringt BB Thomaz das Publikum zum Kochen? Und wieso singt der 16-jährige Benedikt eigentlich immer nur im Keller seiner Eltern? Ab heute stehen sie alle auf der großen "The Voice of Germany"-Bühne - Deutschlands beste Stimmen. Und sie müssen ganz genau hinhören: Die Coaches Mark Forster, Yvonne Catterfeld, die "Fanta 2" Smudo & Michi Beck und Samu Haber.

20:15 Uhr, VOX: The Last Stand, Action

Ex-Drogen-Cop Owens (Arnold Schwarzenegger) bekämpft seit einiger Zeit nur noch die Verbrechen in der verschlafenen Grenzstadt Sommerton Junction. Deren ländliche Idylle ist jedoch vorbei, als der berüchtigte Drogenboss Gabriel Cortez (Eduardo Noriega) aus einem FBI-Gefängnistransport entkommen kann. Begleitet von einer Bande gesetzloser Söldner, die vom eiskalten Burell angeführt wird, rast Cortez mit einer getunten Corvette Z1 in Richtung mexikanischer Grenze. Sein Weg führt ihn dabei direkt durch Sommerton Junction. Und genau dort wollen John Bannister und seine Gesetzeshüter den gejagten Verbrecher stellen.

20:15 Uhr, kabel eins: Zodiac - Die Spur des Killers, Krimi

Sommer 1969: Ein Killer, der sich selbst "Zodiac" nennt, sorgt im Großraum von San Francisco für Angst und Schrecken. In verschlüsselten Briefen, die er an Zeitungsredaktionen schickt, macht er verschlüsselte Andeutungen auf weitere Morde. Die Polizei-Ermittler Toschi (Mark Ruffalo) und Armstrong (Anthony Edwards) werden auf den Fall angesetzt, und auch der Reporter Paul Avery (Robert Downey Jr.) und der Karikaturist Robert Graysmith versuchen, die Rätsel zu entschlüsseln. Jahre vergehen, in denen Toschi, Armstrong und Avery an der Jagd nach Zodiac zu zerbrechen drohen. Nur Graysmith gibt nicht auf und beschließt, seine Erkenntnisse in einem Buch zusammenzufassen.

20:15 Uhr, RTL II: Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis, Dokusoap

Lorenza (22) und Marcel (29) sind Marinesoldaten auf der Gorch Fock und wünschen sich die perfekte Seemannshochzeit. Marcel will im Matrosenanzug zum Altar schreiten und die Kameraden von der Gorch Fock sollen in ihren Uniformen Spalier stehen. Stimmungsvolle Akkordeonmusik und entsprechende Dekoration darf natürlich nicht fehlen. Die beiden fühlen sich bereits siegessicher, doch dann tauchen unvorhergesehen Probleme mit Lorenzas Brautkleid auf. Welches Paar letztendlich das Rennen um die schönste Hochzeit zum Schnäppchenpreis macht, entscheiden die Juroren Daniela Katzenberger und Eric Schroth im großen Finale.