"SOKO" ermittelt jetzt länderübergreifend

Die "Pfefferkörner" für Erwachsene sind da! Wenn die Kriminalfälle für die fünf Kinder der beliebten Jugendserie zu spektakulär werden, muss wohl die ältere Generation ran. Ab jetzt ermittelt nämlich die Sonderkommission von ZDF auch in der Hansestadt. Nach München, Köln, Wismar, Stuttgart, Leipzig, Kitzbühel und Wien räumt die SOKO jetzt also länderübergreifend in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen auf.

Das Team der neuen Vorabendserie auf ZDF besteht aus Hauptkommissar Jan Köhler (Mirko Lang), seiner Kollegin Lena Testorp (Anna von Haebler), dem Polizisten Oskar Schütz (Marek Erhardt), dem Technik-Freak Cem Aladag (Arnel Taci) und dem Herz der Wache, Maria Gundlach (Kathrin Angerer). In einem alten Backsteinbau am Stadtrand in Finkenwerder und an den verschiedensten Tatorten klären die Kommissare mit Action, Witz und sogar einem Schnellboot in zunächst sechs Folgen Mordfälle und andere Verbrechen auf.

