Mark Ruffalo hat für Halloween das perfekte Kostüm gefunden

Halloween steht fast vor der Tür. Wer am 31. Oktober auf eine schaurig-gruselige Party eingeladen ist, sollte sich bereits jetzt Gedanken um ein lustiges und außergewöhnliches Kostüm machen - zumindest wenn man auf der Party beeindrucken will. Inspiration liefert zum Beispiel Schauspieler Mark Ruffalo (49, "Avengers: Age of Ultron") auf seinem Instagram-Account. Dort postete er ein Foto von sich in einem unverkennbaren Kostüm und fragte dazu: "Wer geht an Halloween als Hulk?"

Eine wirklich passende und aktuelle Kostümidee, denn kurz vor Halloween startet der neue Marvel-Film "Thor: Ragnarok" in den Kinos, in Deutschland übrigens am 26. Oktober. In dem neuen Blockbuster wird Ruffalo auch wieder als der grüne Superheld zu sehen sein, den er bereits in "Marvels The Avengers" (2012), "Iron Man 3" (2013) und "Avengers: Age of Ultron" (2015) verkörperte.