Darum geht's in "Ein starkes Team: Blutige Ernte" auf ZDFneo

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Blutige Ernte

Das Team zieht es diesmal aufs Land. Die scheinbare Idylle findet jedoch ein jähes Ende, als Verena (Maja Maranow) zum Fundort einer grausig zugerichteten Leiche in der Nähe gerufen wird. Es stellt sich heraus, dass es sich bei der jungen Toten um eine polnische Obstpflückerin handelt, die auf dem Obsthof des "Apfelkönigs" Harald Fries (Vadim Glowna) beschäftigt war. Während der Ermittlungen dringt Verena mehr und mehr in den Kosmos des Patriarchen ein.

Für alle Fans von "Wilsberg" ist diese DVD-Box ein Muss!

21:00 Uhr, hr, Tatort: Es ist böse

Conny Mey (Nina Kunzendorf) und Frank Steier (Joachim Król) werden zu einem Tatort in die Frankfurter Innenstadt gerufen. Bei der Toten handelt es sich um die Prostituierte Ramona Förster. Am Tatort erscheint auch der Polizei-Kollege Seidel (Peter Kurth), der eine neue Chance erhalten und Conny Mey und Frank Steier unterstützen soll. Seidel erfährt von dem zwielichtigen Reporter Kurt Eggers (Martin Kiefer), dass sich ein ganz ähnlicher Fall sechs Monate zuvor in Offenbach ereignet hat. Es könnte sich um einen Serientäter handeln. Steier warnt Conny, sich mit den Morden zu beschäftigen. Er hat Angst, dass sich Conny emotional zu sehr in den Fall verrennt.

21:45 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Filmriss

Georg Wilsberg (Leonard Lansink) hat ein Problem: Eine junge Russin, illegal in Deutschland, wird tot in einem Hotelzimmer gefunden - ermordet. Pech für ihn, denn das Zimmer war auf seinen Namen gebucht. Am Abend zuvor hatte Wilsberg die Frau in der Hotelbar gesehen, als er gemeinsam mit seinem Freund, dem Steuerprüfer Ekki Talkötter (Oliver Korittke), dort etwas trinken war. Ekki war von der Russin fasziniert und blieb sogar noch etwas länger, als Wilsberg nach Hause ging. Sollte Ekki etwas mit der Sache zu tun haben?

22:05 Uhr, MDR, Tatort: Rückspiel

Zwei auf den ersten Blick nicht zusammenhängende Fälle führen die Leipziger und Kölner Kripo erneut zusammen. In Leipzig wird eine Mitarbeiterin des Kunstmuseums erschossen - ein Eifersuchtsdrama? Hauptkommissar Kain (Bernd Michael Lade) beginnt ihren Liebhaber zu beschatten und findet sich unvermittelt in Köln wieder. Die Hauptkommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ermitteln wegen einer Schießerei an einem Sicherheitstransporter. Nicht nur der Fahrer wurde erschossen, es fehlen auch zwei wertvolle Kunstwerke. Was in Leipzig als Eifersuchtsdrama begann, scheint in Köln als Kunstraub zu enden.