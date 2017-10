"GNTM"-Gewinnerin wird nicht mehr das "Cosmopolitan"-Cover sein

Wir haben leider kein Cover für dich - so oder so ähnlich könnte die neueste Schlagzeile ganz im Stil der erfolgreichen Castingshow "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" lauten. Denn wie der Münchner Verlag "W&V" berichtet, wird die nächste Gewinnerin nicht mehr auf dem Cover der Frauenzeitschrift "Cosmopolitan" zu sehen sein. Das Magazin und der Sender ProSieben beenden ihre Partnerschaft bei der Castingshow.

Das "Cosmopolitan"-Covershooting war von Beginn an ein fester Bestandteil bei Klums Modelsuche. Seit der ersten Staffel 2006 zierte die Gewinnerin der Show das Hochglanz-Cover der deutschen Magazin-Ausgabe. "Konzeptionelle Änderungen auf beiden Seiten", wie der Verlagsgeschäftsführer von Bauer Premium, Robert Sandmann (54), es nennt, hätten zur Beendigung der Kooperation geführt.

Multimediale Zukunft

Wie es von Seiten der Bauer Media Group weiter heißt, wolle sich der Verlag in Zukunft intensiver auf digitale Kanäle konzentrieren. "In diese Richtung denken wir weiter - multimedial, auf allen Kanälen. Wir haben schon einige Ideen und führen bereits konkrete Gespräche", so Sandmann. Ob und mit welchen neuen Medienpartnern ProSieben in Zukunft kooperieren wird, ist noch nicht bekannt.