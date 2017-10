Ivanka Trump hatte in den 90ern eine Punker-Phase

Sich Ivanka Trump (35, "Women Who Work") mit blau gefärbtem Irokesen-Haarschnitt, karierten Hosen, Lederjacke, Springerstiefel und Nietengürtel vorzustellen, fällt schwer. Dennoch behauptet die First Daughter in "Raising Trump", dem kürzlich erschienenen Buch ihrer Mutter Ivana Trump (68), in den 1990er Jahren eine "Punk-Phase" gehabt zu haben. Bei der Einordnung ihrer jugendlichen Subkultur-Liebe ist ihr aber wohl ein kleiner Fehler unterlaufen...

"Während meiner Punk-Phase in den Neunzigern stand ich wirklich auf Nirvana. Meine Garderobe bestand aus zerrissenen Jeans und Flanellhemden", schreibt sie in einem Kapitel des Buchs. Für ihr vermeintliches Punker-Dasein habe sie sogar den Verlust ihrer Naturhaarfarbe hingenommen. "Eines Tages nach der Schule färbte ich mein Haar Blau. Mum war kein Fan von dieser Entscheidung. Sie sah es und lief sofort in die nächste Drogerie, um für zehn Dollar Haarfärbemittel zu kaufen." Sie habe sie gezwungen, ihre Haare sofort wieder blond zu färben. "Die Farbe, die sie ausgesucht hatte, war tatsächlich drei Töne heller als meine natürliche Haarfarbe... die ich nie wieder zurückbekommen habe!"

Nirvana ist kein Punk!

Aus Schock über diese Tatsache muss Ivanka Trump wohl vergessen haben, dass Nirvana, zerrissene Jeans und Flanellhemden eindeutig dem Genre Grunge zugeordnet werden und nicht dem Punk. Auch im Netz wird die Präsidenten-Tochter für diese Verwechslung nicht gerade gelobt. Auf Twitter finden sich bereits die ersten Fotomontagen, die Ivanka als Punk-Girl zeigen.

Ivanka Trump said she had a "punk phase" so here's proof pic.twitter.com/edkDhgtKbn — Alexis Benveniste (@apbenven) October 17, 2017

Auch die Tatsache, dass Ivanka nach dem Tod von Nirvana-Frontman Kurt Cobain (1967-1994) einen ganzen Tag lang durchgeweint habe, macht diesen Fauxpas wohl nicht wieder wett. "Es war ein Schock und ich war verstört", beschreibt sie im Buch ihren Zustand als damals Zwölfjährige. Ihre Mutter hätte allerdings keine Ahnung gehabt, wer Cobain gewesen sei und deswegen nicht viel Mitleid mit ihr gehabt.