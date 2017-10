Zorya Luhansk - Hertha BSC im Live-Stream: Europa League online sehen, so geht's

FC BATE Borisov spielt gegen den 1. FC K├Âln - auch im Live-Stream

Das Spiel im Europapokal beginnt am Donnerstag um 19 Uhr

Das Video oben zeigt, wie ihr die Europa League online sehen k├Ânnt

FC Zorya Luhansk - Hertha BSC im Live-Stream: Hertha BSC steht in der Europa League schwer unter Druck. Der Berliner Fu├čball-Bundesligist braucht im Ausw├Ąrtsspiel gegen Sorja Luhansk am Donnerstag ab 19 Uhr in der West-Ukraine dringend ein Erfolgserlebnis.

Bei nur einem Sieg aus den vergangenen neun Pflichtspielen droht dem Team von Trainer Pal Dardai ein empfindliches Stimmungstief. "Ab jetzt z├Ąhlt immer das n├Ąchste Spiel, und das wollen wir einfach gewinnen", sagte der Ungar, der vor dem j├╝ngsten 0:2 gegen Schalke in der Liga noch von einem Schl├╝sselspiel gesprochen hatte. "Nicht, dass die erz├Ąhlen, dass Hertha keine Chance hat."

So k├Ânnt ihr FC Zorya Luhansk - Hertha BSC im Live-Stream sehen

Die Begegnung zwischen Luhansk und Hertha k├Ânnen Fu├čball-Fans in Deutschland nur im Pay-TV verfolgen. Sky Sport 3 zeigt das Spiel ab 18.30 Uhr. Auf Sky Sport 1 findet ihr die Europa-League-Spiele des Abends in der Konferenz.

Beide Ausstrahlungen sind auch im Internet verf├╝gbar. Den Streamingdienst Sky Go k├Ânnt ihr aber nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement anschauen:

Ôľ║ Europa League im Live-Stream von Sky Go sehen (Nur mit Abo)

H├Ârt doch mal eure Fu├čballspiele an

Eine weitere kostenlose M├Âglichkeit ist das Online-Radio von Sport1. Bei Sport1.fm h├Ârt ihr die ├ťbertragung der wichtigsten Spiele der Europa League mit Kommentar live aus dem Stadion. Auch ist bei dem Radiosender eine Konferenzschaltung verf├╝gbar.

Ôľ║ Sport1.fm anh├Âren

Angebot: DAZN ├╝bertr├Ągt f├╝r seine Abonnenten die Spiele der Premier League, La Liga oder Ligue 1 im Live-Stream. Ô×Ę Hier k├Ânnt ihr euren Gratismonat starten Danach beginnt ein kostenpflichtiges Abonnement.

Ô×Ę Wie ihr die Erste Bundesliga im Internet verfolgen k├Ânnt Ô×Ę BATE Borisov - FC K├Âln im Live-Stream: Europa League online sehen, so geht's

Angebot: F├╝r alle, die selbst Fu├čball spielen wollen:

(Mit Material der dpa)