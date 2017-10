Fotos vom "Roseanne"-Set: John Goodman kehrt als Dan zurück

Im kommenden Jahr soll die vor allem in den 1990er Jahren erfolgreiche US-Sitcom "Roseanne" in eine neue Runde gehen. Jetzt hat der zuständige Sender ABC zwei erste Fotoaufnahmen veröffentlicht, die die Stars der Show am Set bei einer Leseprobe zeigen. Die Schauspieler und Serien-Verantwortlichen sitzen um einen Tisch, lesen gemeinsam ein Skript und haben ganz offensichtlich jede Menge Spaß. Im Hintergrund ist ein Teil der Küche und des Wohnzimmers des Sets zu sehen.

#Roseanne is coming back to ABC in 2018! Here's a look at the first table read! pic.twitter.com/Nzh8Pn7vK4 — Roseanne on ABC (@RoseanneOnABC) October 17, 2017

Hier sehen Sie noch einmal die Original-Folgen von "Roseanne"

Auf den Bildern sind unter anderem Roseanne Barr (Roseanne), John Goodman (Dan), Sara Gilbert (Darlene), Laurie Metcalf (Jackie), Michael Fishman (D.J.) und Lecy Goranson (Becky) zu sehen. Auch Sarah Chalke, die in späteren Staffeln als Becky eingesprungen war, ist dabei. Sie wird eine bisher unbekannte Rolle übernehmen, wie schon vor einiger Zeit bestätigt wurde. Einer, der auf den Aufnahmen nicht zu sehen ist, ist Johnny Galecki. Es ist bisher nicht offiziell bekannt, ob der "Big Bang Theory"-Star und David-Darsteller zurückkehren wird. Zwar habe es noch im August Verhandlungen gegeben, es sieht allerdings derzeit nicht so aus, als ob der Schauspieler im Reboot dabei ist.

Achtung, Spoiler!

Dafür ist bestätigt - wie auch auf den Bildern zu sehen ist -, dass John Goodman als Dan zurückkehren wird. Bereits vor Wochen wurde öffentlich, dass Dan, der laut offiziellem Ende der Serie eigentlich an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben ist, wieder auftauchen wird. Es ist also zu bezweifeln, dass sich die Macher auch an andere Überraschungen aus dem Serienfinale halten werden. Derzeit sind acht neue Episoden geplant.