Zac Efron: So erfolgreich lief seine Karriere ab

Happy birthday, Zac Efron! Der Schauspieler feiert am 18. Oktober seinen 30. Geburtstag. Aus Hollywood ist er nicht wegzudenken und die Damenwelt liegt ihm zu Füßen, wo auch immer er auftaucht - Kreischalarm inklusive und sicher gibt es die eine oder andere Dame, die gerne auch auf Tuchfühlung mit seinem Sixpack gehen würde. In der Filmbranche hat er schon so einiges ausprobiert: Klamauk, den Frauenschwarm und ernste Rollen. Es scheint fast so, als wäre Efron selbst noch auf der Suche nach dem idealen Image...

Der Durchbruch mit "High School Musical"

Weltweit katapultierte sich Zac Efron in die Herzen von Millionen Disney-Fans, als er im Jahr 2006 in "High School Musical" als Basketball-Star Troy Bolton seine Liebe zur Musik entdeckte. Die Hysterie stieg sogar noch an, als 2007 "High School Musical 2" und 2008 die Kinoversion "High School Musical 3: Senior Year" folgten. Die Teeniewelt war fortan verrückt nach dem Sonnyboy aus Kalifornien.

Frauenschwarm oder Witzbold?

Nach dem Erfolg von den "High School Musical"-Filmen konnte sich Efron vor Angeboten kaum retten. Tops und Flops säumten seinen weiteren Weg. In "17 Again - Back to High School" tauschte er zum Beispiel mit "Friends"-Star Matthew Perry (48) Körper, in "The Lucky One - Für immer der Deine" wurde er zum Nicholas-Sparks-Helden, in " Bad Neighbors" triezte er Seth Rogen (35) und in "Dirty Grandpa" versuchte er Robert De Niro (74) in Schach zu halten. An der Seite von Dwayne "The Rock" Johnson (45) stellte er 2017 in "Baywatch" einmal mehr seinen durchtrainierten Sixpack zur Schau.

Die Filmographie von Zac Efron liest sich abwechslungsreich. Als Schauspieler tingelt er durch die Genres und konnte durch sein Faible für Klamauk-Komödien seine witzige Seite präsentieren. Eine Zeitlang machte es den Anschein, als wolle er weg vom Image des Frauenschwarms und nicht nur auf sein Aussehen reduziert werden. Doch mit "Baywatch" wurde der Hype um seine Bauchmuskeln neu entfacht. Als nächstes kehrt Efron an der Seite von Hugh Jackman (49) in "The Greatest Showman" zu seinen Musical-Wurzeln zurück. Ein cleverer, gewagter oder längst überfälliger Schachzug?

Seine Dämonen

Doch Zac Efrons Schein von der perfekten Bilderbuchkarriere vom Teenieschwarm zum Hollywoodstar trügt. Im Jahr 2014 erzählte er offen und ehrlich im Interview mit "The Hollywood Reporter" von seinen Alkohol- und Drogenproblemen. Die klassischen Hollywood-Dämonen, unter denen so viele Promis leiden, haben auch ihn heimgesucht - wie das eben so sei, wenn man in den Zwanzigern ein Leben in der Traumfabrik führe, schilderte Efron. "Alles wird dir nachgeschmissen", so der Schauspieler damals.

Er habe zu viel getrunken, musste mit dem Erwachsenwerden klar kommen und herausfinden, was er eigentlich wollte. Die Folge: Entzugsklinik im Frühjahr 2013. Nun gelte er als trockener Alkoholiker und besuche Treffen der Anonymen Alkoholiker. Außerdem habe er sich Hilfe bei einem Therapeuten gesucht, wodurch alles einfacher wurde. "Ich fühle mich nun viel wohler in meiner eigenen Haut", erzählte er. Aber Efron weiß auch, dass der Kampf gegen die Sucht nie zu Ende gehe.

Noch zu haben?

Was die Damenwelt zudem interessieren könnte: Zac Efron soll derzeit Single sein. Von 2006 bis 2010 gehörte sein Herz Vanessa Hudgens (28), seinem Co-Star aus den "High School Musical"-Filmen. Zwei Jahre war er mit Model Sami Miró (30) liiert, ehe sie sich im Frühjahr 2016 trennten. Liebeleien wurden ihm zudem mit seinen Schauspielkolleginnen Lily Collins und Alexandra Daddario nachgesagt. Doch der Schauspieler äußerte gegenüber "Cosmopolitan" im Frühjahr 2017, dass er mehr und mehr darüber nachdenke, sesshaft zu werden. "Ich habe erkannt, dass man erst sein eigenes Glück finden muss, ehe man jemand anderen glücklich machen kann", so Efron. Vielleicht klappt das nun mit 30?