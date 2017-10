Dieser Deutsche soll bald bei "Game of Thrones" mitspielen

Er wäre nicht der erste Deutsche, dem in "Game of Thrones" eine Rolle zukommt. Nach Tom Wlaschiha (44) als Jaqen H'ghar und Sibel Kekilli (37) als Shae soll auch Marc Rissmann (*1980) in der Erfolgsserie mitspielen. In der achten und letzten Staffel von "Game of Thrones" soll der gebürtige Berliner Harry Strickland verkörpern, den Anführer der Söldnertruppe Golden Company. Das will die Fanseite "Watchers on the Wall" herausgefunden haben. So soll kurzzeitig im "Spotlight"-Schauspielerprofil von Rissmann gelistet gewesen sein, dass er eben diese Rolle übernehmen wird.

Vom "Tatort" zu "Game of Thrones"

Mittlerweile ist der Eintrag zwar gelöscht, die Fanseite hat aber einen Screenshot veröffentlicht, auf dem Rissmann noch als Strickland aufgeführt ist. Wie es weiter heißt, soll die Rolle in zwei Episoden der letzten Staffel zu sehen sein. Rissmann war bisher vor allem in deutschen Serien wie "Alarm für Cobra 11", "Der letzte Bulle" und dem "Tatort" zu sehen, hatte aber auch schon Auftritte in den US-Shows "Into the Badlands" und "The Last Kingdom".

Eine offizielle Bestätigung über das Engagement Rissmanns gibt es derzeit noch nicht. Außerdem wird es auch noch etwas dauern, bis der Schauspieler zu sehen sein wird - gesetzt den Fall, dass er die Rolle wirklich ergattert hat. Die letzte Staffel von "Game of Thrones" hat noch keinen festen Starttermin, soll aber frühestens Ende 2018 oder Anfang 2019 ausgestrahlt werden.