"GZSZ"-Star Iris Mareike Steen heiratet ihre große Liebe

Überraschung, Jubel und große Freude bei allen Fans von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Schauspielerin Iris Mareike Steen (25) ist unter der Haube! Die Darstellerin der Lilly Seefeld hat "am Wochenende im kleinen Kreis meine große Liebe geheiratet", wie sie auf ihrem Instagram-Account bekanntgegeben hat. Zu dem romantischen Foto, das sie von hinten im Brautkleid im Licht der untergehenden Sonne zeigt, schreibt sie weiter: "Danke an das Leben, dass es mir diesen liebevollen, mich erdenden, unbeschreiblich wundervollen Mann geschenkt hat, und danke an meinen Mann, dass er meine Lebensfreude ins Unermessliche steigert".

Ich habe am Wochenende im kleinen Kreis meine große Liebe geheiratet. Danke an das Leben, dass es mir diesen liebevollen, mich erdenden, unbeschreiblich wundervollen Mann geschenkt hat, und danke an meinen Mann, dass er meine Lebensfreude ins Unermessliche steigert. Ich bin so unendlich glücklich. A post shared by Iris Mareike Steen (@irismareikesteen) on Oct 17, 2017 at 10:30am PDT

In einer Video-Botschaft an ihre Fans, die auf dem offiziellen "GZSZ"-Instagram-Profil zu sehen ist, sprudelt die 25-Jährige fast über vor Glück. Sie sei "unbeschreiblich glücklich" und das schon seit sieben Jahren. Das Ja-Wort sei "ein ganz besonderer Moment" gewesen. Nun werden sie die Zeit als "Mann und Frau" genießen. "Ich freue mich", strahlt Steen in die Kamera und die zahlreichen "GZSZ"-Fans freuen sich mit ihr!

@irismareikesteen hat noch eine kleine Nachricht für euch. 😊 #irismareikesteen #hochzeit #wedding #happy A post shared by GZSZ (@gzsz) on Oct 17, 2017 at 11:35am PDT

Das Video wurde bereits über 41.000 Mal aufgerufen und unter den verschiedenen Postings finden sich unzählige Glückwünsche. Von "Viel viel Glück im neuen Lebensabschnitt" über "Man sieht dir an wie glücklich du bist, einfach toll! Ich wünsche Euch alles erdenklich Liebe und Gute für Eure gemeinsame Zukunft!" bis "Total niedlich!!!" ist dort alles zu finden.

Einen Blick auf das Brautpaar gibt es übrigens auch zu erhaschen. Auf dem "GZSZ"-Instagram-Account wurde ein Foto der beiden veröffentlicht - einfach in der Slideshow weiterklicken. Die Braut trug ein knielanges, weißes Petticoat-Kleid aus Spitze. Ihre Haare fielen ihr offen auf die Schultern. Der Bräutigam trumpfte in einem dunkelblauen Anzug samt Fliege auf.