Das ist der Name des neuen "Star-Wars"-Streifens

Es gibt Neuigkeiten aus dem "Star Wars"-Universum - und verkündet hat sie kein Geringerer als Ron Howard (63, "Rush - Alles für den Sieg"). Der Regisseur verantwortet das neue Han-Solo-Spin-off, seinen Followern hat er am Dienstag ein wichtiges Detail verraten: Den Titel des Streifens. Pünktlich zum Ende der Dreharbeiten an dem Film dankte Howard in einem Mini-Video seinen Mitarbeitern. Eine Tafel mit dem Namen des Movies ließ er sich dann von zwei haarigen Chewbacca-Armen ins Bild reichen. Viel Platz braucht der Titel nicht: Schlicht "Solo" war auf der Tafel zu lesen.

Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWarspic.twitter.com/8QJqN5BGxr — Ron Howard (@RealRonHoward) October 17, 2017

Bereits zuvor bekannt waren der Cast und das Startdatum des Spin-offs bekannt gewesen: In die Rolle des jungen Han Solo wird Alden Ehrenreich (27, "Beautiful Creatures") schlüpfen. Ebenfalls mit dabei sind Woody Harrelson und "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke. "Solo" soll Ende Mai 2018 in die Kinos kommen. Zuvor steht für die "Star Wars"-Fans aber noch ein anderes Highlight an. Kurz vor Weihnachten startet "The Last Jedi".