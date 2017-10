Cobie Smulders in einer aufregenden Kontrast-Kombination

Wer sagt, dass Outfits in Schwarz-Weiß langweilig sind, muss diesen Auftritt von Cobie Smulders (35, "How I Met Your Mother") verpasst haben. Zu den Elle Women in Hollywood Awards erschien der Serien-Star in einer aufregenden Kontrast-Kombination. Die Schauspielerin trug eine verführerische weiße Spitzen-Bluse, durch die ihr schwarzer BH durchschimmerte. Die über die Schultern gelegte Satinjacke mit aufwendigen Knopf- und Pailletten-Applikationen verlieh dem Look besondere Eleganz. Für einen mondänen Mode-Moment sorgten das breite Revers des Überwurfes sowie die weiße Kurzkrawatte. Zu ihrem stilsicheren Outfit kombinierte Smulders eine gerade geschnittene Anzughose in klassischem Schwarz.

Die weißen Lack-Heels mit Keilabsatz und Kettenverzierung griffen den hellen Ton des Spitzenoberteils erneut auf. Auf eine Tasche sowie weitere Schmuck-Accessoires verzichtete die gebürtige Kanadierin gänzlich. Stattdessen setzte sie mit ihrem knallroten Lippenstift ein farbliches Statement. Die schwarz getuschten Wimpern und der dunkle Kajalstrich harmonierten mit der leuchtenden Signalfarbe. Ihre braunen Haare hatte die Schauspielerin leicht toupiert und zu einer lockeren Hochsteckfrisur frisiert. Ihr Pony sowie einzeln gelockte Strähnen fielen der 35-Jährigen verspielt ins Gesicht.

Hier finden Sie die ideale Strickjacke mit eleganten Perlenstickereien