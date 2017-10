Kate und William: Zu diesem Termin kommt das dritte "Royal-Baby"

Auch nach dem kleinen George (4) und seiner Schwester Charlotte (2) bekommen die Briten noch nicht genug von den "Royal Babys": Als Anfang September die dritte Schwangerschaft von Herzogin Kate (35) publik wurde, war das eine ganz große Nachricht auf der Insel. Jetzt, gut sechs Wochen später, rückt der Palast endlich mit der nächsten wichtigen Info heraus. Seit Dienstag ist bekannt, wann Kate und Williams (35) drittes Kind das Licht der Welt erblicken soll.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to confirm they are expecting a baby in April 2018. pic.twitter.com/jOzB1TJMof

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 17, 2017