Juventus Turin spielt gegen Sporting Lissabon - auch im Live-Stream

Erstmals treffen die beiden Vereine in der Königsklasse aufeinander

Das Video oben zeigt, wie ihr die Champions-League im Internet sehen könnt

Juventus Turin - Sporting Lissabon im Live-Stream: Beide Vereine haben in dieser Saison der Champions League ein Spiel verloren und eines gewonnen. Beide haben drei Punkte. Mit einem etwas besseren Torverhältnis steht das Sporting-Team derzeit auf Platz zwei der Gruppe D, Juve dahinter.

Die Hinrunde endet für die Mannschaften am Mittwochabend. Es ist Zeit die Ausgangssituation für nächsten Spiele zu verbessern.

Die Herausforderung: Juve und Lissabon kennen sich der Fachzeitschrift "Kicker" zufolge nicht. Erstmals treffen sie in der Königsklasse aufeinander.

Wie ihr Juventus Turin - Sporting Lissabon im Live-Stream sehen könnt

Sky Sport überträgt die Champions-League-Spiele am Mittwoch. Das Hinrundenspiel zwischen Juve und Sporting zeigt Sky Sport 6 ab 20.30 Uhr. Die Konferenz für die Champions-League-Duelle am Mittwoch

bietet Sky Sport 1 bereits ab 19 Uhr an.

Abonnenten des Pay-Anbieters finden die Übertragungen auch im Live-Stream - und zwar auf dem Portal Sky Go.

Angebot: DAZN überträgt für seine Abonnenten die Spiele der Serie A im Live-Stream. ➨ Hier könnt ihr euren Gratismonat starten Danach beginnt ein kostenpflichtiges Abonnement.

Champions League im Radio und bei You-Tube

Eine weitere Möglichkeit ist es, die Fußballspiele im Radio zu verfolgen. Das ist zum Beispiel für Abonnenten des Streamingdienstes Amazon Music Unlimited möglich:

► Die Champions League bei Amazon Music Unlimited hören (Abo-Angebot)

Diese Videos enthalten alle wichtigen Ereignisse und Tore jeden Fußballspiels. Wie üblich bei YouTube sind diese kostenlos abrufbar:

► Sky Sport HD auf YouTube

