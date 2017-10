Studio für elektronische Musik: Wieso das Google Doodle an ein Kölner Studio erinnert | SeanShot via Getty Images

Das Studio für elektronische Musik in Köln wurde am 18. Oktober 1951 gegründet

Das bunte Google Doodle stammt von Henning Wagenbreth

Das Google Doodle ist am Mittwoch sehr bunt. Denn das Studio für elektronische Musik in Köln wurde am 18. Oktober 1951 gegründet - also vor 66 Jahren.

Werner Meyer-Eppler, Robert Beyer, Fritz Enkel und Herbert Eimert haben es damals ins Leben gerufen. "Natürlich war das Tonstudio nicht das Erste überhaupt, aber das erste seiner Art, das sich sehr stark mit elektronischer Musik beschäftigt hat. Damit war man nicht nur der Entwicklung der Tonstudios damaliger Zeit voraus, sondern hat auch die Entwicklung solcher Musik stark geprägt und vorangetrieben", heißt es in der Erklärung von Google zum Doodle.

Das Google Doodle stammt von einem Deutschen

Das Studio wurde von zahlreichen bekannten Künstlern und Produzenten genutzt. Das bunte Doodle stammt von Henning Wagenbreth, einem deutschen Grafiker.

Nicht nur in Deutschland wird das Studio für elektronische Musik gefeiert, auch "in UK, Spanien, Portugal, Indien, Australien und einigen weiteren Ländern" werde es laut Google angezeigt.

