Pop-Diva Cher bekommt eine Rolle bei "Mamma Mia! 2"

Cher (71, "Meerjungfrauen küssen besser") gehört zu den Künstlern, die Musik und Schauspielerei gleichermaßen beherrschen. Insofern ist sie wohl die perfekt Besetzung für eine Rolle in "Mamma Mia! Here We Go Again", der Fortsetzung des Musicalhits "Mamma Mia!" aus dem Jahr 2008.

Wie "Entertainment Weekly" weiter meldet, ist zwar bestätigt, dass die US-Amerikanerin mit von der Partie sein wird, über ihre Rolle ist aber noch nichts bekannt. Feststeht nur, dass es ihre erste seit "Burlesque" (2010) sein wird. Und dass sie erstmals wieder mit Meryl Streep (68) zusammen drehen wird. Für ihre Rollen in "Silkwood" (1983) waren beide Hollywood-Stars für den Oscar nominiert.

Für ihre Rolle im Kinofilm "Mondsüchtig" (1987) wurde Cher mit dem Oscar ausgezeichnet. Den wichtigsten Musikpreis Grammy bekam sie für ihren Hit "Believe" (1998). Außerdem hat sie im Laufe ihrer langen Karriere drei Golden Globes, einen Emmy, zwei Echos, einen Bambi und viele weitere Preise erhalten.

"Mamma Mia! Here We Go Again" soll 2018 in die Kinos kommen. Und wieder spielt die Musik der schwedischen Popgruppe ABBA eine zentrale Rolle...