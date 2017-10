Niall Horan: Die Schreibweise seines Albums schockt die Fans

Das erstes Solo-Album des One-Direction-Stars Niall Horan (24, "Slow Hands") kommt bald auf den Markt. Die Single "This Town" war bereits ein großer Erfolg und brachte dem irischen Sänger sogar den People's Choice Award ein. Die Plakate zur Ankündigung seines Albums "Flicker" schocken jetzt allerdings die Fans. In den sozialen Medien machen sie ihn auf ein peinliches Detail in der Schreibweise des Albumtitels aufmerksam.

My album 'flicker' is available to pre order now . https://t.co/EgTeCwvafxpic.twitter.com/c2DLIGe9L9 — Niall Horan (@NiallOfficial) September 22, 2017

Überzeugen Sie sich hier von dem "Buchstabenproblem" und bestellen Sie sich gleich das Album vor...

An sich ist das Albumcover sehr schlicht gehalten. Mittelpunkt ist ein Porträt des Frauenschwarms, darauf prangt in der Ecke sein Name, klein darunter der Titel "Flicker". Auf den ersten Blick formen sich die dünnen Buchstaben "L" und "I" zu einem "U". Schnell wird aus "Flicker", was so viel wie Flackern heißt, das böse F-Wort. Ändern kann Horan den Titel nicht mehr, das Album erscheint voraussichtlich schon am 20. Oktober.