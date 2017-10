Sophia Wollersheim: Brüste bestehen aus ihrem Magen

Im Sommer ließ sich Sophia Wollersheim (30, "Herz an Herz") beidseitig jeweils die zwei untersten Rippen chirurgisch entfernen, um eine ultra-schlanke Wespentaille zu bekommen. Doch dieser operative Eingriff wirkt sich nun auch auf ihre Brüste aus. Wie die Blondine am Montagabend bei einem Gastauftritt in der RTL-II-Reality-Doku "Die Geissens" verriet, wächst angeblich ihre Oberweite nach dem Essen an. Und das war noch nicht mal als ist Scherz gemeint!

Die Erklärung ist wirklich skurril: Denn Sophia erklärt beim gemeinsamen Frühstück mit Carmen und Robert Geiss, dass ihr Magen jetzt in ihren Brüsten untergebracht sei. Im Laufe des Tages könne es passieren, dass die eine Brust größer wird als die andere. "Das muss sich noch eingrooven", so Sophia. Stolz spricht sie von einer "Revolution", schließlich sei sie eine der ersten Frauen auf der Welt, die so etwas hat. "Ich finde das geil", schwärmt Sophia weiter und sagt: "Wenn ich wirklich große Brüste haben möchte, dann esse ich einfach ordentlich." Als ob die BH-Größe 70K nicht ohnehin schon genug des Guten wäre...

