Fußball-Fan ist in Berlin unterwegs – vor dem Bundestag offenbart er sein unglaubliches Allgemeinwissen

Viele Schalke-Fans haben ihre Mannschaft bei deren Spiel in Berlin unterstützt

Einige haben den Trip auch genutzt, um sich Berlins Sehenswürdigkeiten anzusehen

Wie sich dabei ein Schalke-Fan blamierte, seht ihr im Video oben

Am Wochenende trafen in der Fußball-Bundesliga Hertha BSC Berlin und der FC Schalke 04 aufeinander. Viele Schalke-Fans reisten mit nach Berlin, um ihre Mannschaft Im Stadion zu unterstützen. Einige Schalke-Anhänger nutzen den Ausflug in die Hauptstadt auch, um den großen Sehenswürdigkeiten der Stadt einen Besuch abzustatten.

Er bezeichnet das Reichstagsgebäude als Brandenburger Tor

Ein Video auf YouTube zeigt, wie einige Schalke-Fans singend auf den Bundestag zulaufen. Der Fan, der das Geschehen filmt, gibt dann einen interessanten Kommentar ab.

Er bezeichnet das Reichstagsgebäude als Brandenburger Tor und scheint die beiden geschichtsträchtigen Gebäude offensichtlich miteinander zu verwechseln.

Sollte sich die Szene tatsächlich genau so zugetragen haben, wie es scheint, wirft sie nicht das allerbeste Licht auf diesen Fußball-Fan und sein Allgemeinwissen.

(best)