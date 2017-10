Leipzig - Porto im Live-Stream: Champions League online sehen - so geht's

RB Leipzig spielt gegen den FC Porto - auch im Live-Stream

Für die Leipziger ist ein Sieg am Dienstagabend Pflicht

Das Video oben zeigt, wie ihr die Champions-League im Internet sehen könnt

RB Leipzig - FC Porto im Live-Stream: Für eine Zukunft in der Champions League in dieser Spielzeit muss RB Leipzig endlich auch dort siegen. Doch der vor Saisonbeginn als vermeintlich stärkster Gegner in der machbaren Gruppe G eingestufte FC Porto steht seinerseits gehörig unter Druck.

In der europäischen Fußball-Königsklasse wurde der Gewinner von 2004 mit einer 1:3-Auftaktniederlage von Besiktas Istanbul böse überrascht. Der türkische Verein liegt an der Spitze und hat die besten Chancen auf die K.o.-Runde, der vermeintliche Favorit Porto will nun mindestens Platz 2.

Aber Leipzig, der Neuling, will nicht nur dabeisein. RBL will in der Champions League Weiterkommen.

Und: Die Pause nach den ersten Englischen Wochen tat den Leipzigern offensichtlich gut. Funktionierte das RB-System in den ersten Partien der Liga nur bedingt und in der Champions League noch weniger, zeigte das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl beim 3:2 in Dortmund die Stärke der vergangenen Saison.

Spieler wie Neuzugang Bruma finden sich immer besser in der Tempo-Hochdruck-Spielweise der Leipziger zurecht. Das Selbstvertrauen ist spürbar gestiegen. Zudem stehen bis auf Defensiv-Allrounder Stefan Ilsanker, der beim Abschlusstraining wegen seines gebrochenen Zehs fehlte, alle zur Verfügung - auch Torjäger Timo Werner.

Wie ihr RB Leipzig - FC Porto im Live-Stream sehen könnt

Sky Sport überträgt die Champions-League-Spiele am Dienstag ab 19 Uhr. Das Gruppenspiel zwischen RB Leipzig und FC Porto zeigt Sky Sport 4. Die Konferenz für die Champions-League-Duelle am Dienstag bietet Sky Sport 1, Sky Sport 2 zeigt die Spiele von RB Leipzig und Borussia Dortmund in der Konferenz.

Abonnenten des Pay-Anbieters finden die Übertragungen auch im Live-Stream - und zwar auf dem Portal Sky Go.

Angebot: DAZN bietet seinen Abonnenten die Highlights der 1. Bundesliga in der Zusammenfassung an. ➨ Hier könnt ihr euren Gratismonat starten Danach beginnt ein kostenpflichtiges Abonnement.

Champions League im Radio und bei You-Tube

Eine weitere Möglichkeit ist es, die Fußballspiele im Radio zu verfolgen. Das ist zum Beispiel für Abonnenten des Streamingdienstes Amazon Music Unlimited möglich:

► Die Champions League bei Amazon Music Unlimited hören (Abo-Angebot)

Diese Videos enthalten alle wichtigen Ereignisse und Tore jeden Fußballspiels. Wie üblich bei YouTube sind diese kostenlos abrufbar:

► Sky Sport HD auf YouTube

