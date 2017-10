Kate Hudson in einem figurbetonten Abendkleid

Hier blieb wohl jeder gerne bei Rot stehen! Ein figurbetontes Abendkleid in der Signalfarbe bescherte Kate Hudson (38, "Kein Mittel gegen Liebe") auf dem schwarzen Teppich einer Charity-Gala in New York einen heißen Auftritt. Die über und über mit Pailletten besetzte wadenlange Robe glänzte im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Ein diagonales Band über ihrer Schulter zauberte der Schauspielerin ein traumhaftes Dekolletee. Dazu kombinierte Hudson nudefarbene Pointed-Toe-Pumps aus Lackleder.

Als Accessoire diente eine samtige Hardcase-Clutch in Rot, denn bis auf ein paar Silberringe und ein dünnes Armband verzichtete die Golden-Globe-Gewinnerin auf Schmuck. Auch mit diesem Auftritt bewies Hudson wieder, wie weiblich und sexy sie trotz raspelkurzer Haare aussieht. Ein dezentes Make-up mit lang getuschten Wimpern und einem rötlichen Lipgloss verliehen der 38-Jährigen einen jugendlichen Charme.

Verwandeln auch Sie sich hiermit in eine Lady in Red à la Kate Hudson