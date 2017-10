De Maizière bekommt für seine Islamfeiertag-Idee Unterstützung von unerwarteter Seite

De Maizière bekommt für seine Islamfeiertag-Idee Lob von unerwarteter Seite | Mansoreh Motamedi via Getty Images

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken kann sich einen muslimischen Feiertag vorstellen

Gefahr für die christliche Tradition drohe an ganz anderer Stelle

Für Überlegungen zu einem muslimischen Feiertag in Teilen Deutschlands hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) Unterstützung erhalten - vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK).

"In einer multireligiösen Gesellschaft kann in Gegenden mit hohem Anteil an frommen Muslimen ein islamischer Feiertag hinzukommen, ohne dass die christliche Tradition unseres Landes verraten würde", sagte ZdK-Präsident Thomas Sternberg der Zeitung "Passauer Neuen Presse" vom Dienstag.

Gefahr für die christliche Tradition sieht Sternberg "viel eher in der Umgestaltung des Nikolaus zum Weihnachtsmann". Ein Hinweis auf das Aufweichen christlicher Traditionen aus Unkenntnis über die eigene Religion oder der Sorge, man könne damit Angehörigen anderer Konfessionen zu nahe treten.

Feiertage sind laut Sternberg nichts fürs Museum

Der Festkalender sei "weder museal noch eine bloße Abfolge arbeitsfreier Tage, sondern Zeichen des Reichtums europäischer Traditionen", sagte Sternberg.

Minister de Maizière hatte sich zuletzt offen dafür gezeigt, in bestimmten Regionen Deutschlands muslimische Feiertage einzuführen. "Ich bin bereit, darüber zu reden, ob wir auch mal einen muslimischen Feiertag einführen", erklärte er. Allerheiligen sei auch nur dort Feiertag, wo viele Katholiken lebten. Aus den eigenen Reihen erhielt er dafür teils heftige Kritik.

(cho)